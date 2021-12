Covid-19: Rio antecipa dose de reforço para quem vai viajar

O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse hoje (14), por meio de uma rede social que quem está perto de completar os cinco meses desde que tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 e quiser antecipar a dose de reforço “pode ir a uma unidade de saúde e solicitar a vacinação, pois temos vacinas disponíveis”.

O secretário respondeu pelo twitter a uma pergunta sobre a proximidade das festas de final de ano, como Natal e o réveillon, quando muita gente vai viajar e passar as férias fora do Rio. Soranz afirmou “que não há problema. É só chegar num posto de saúde e solicitar a dose de reforço ou terceira dose”.

Agora à tarde, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que “antecipações do prazo para a dose de reforço serão permitidas em caso de viagem, problemas de saúde e outras questões pessoais. No momento, o município tem doses suficientes para realização de antecipações e a regra é não burocratizar a vacinação e contemplar o maior número de usuários possível”.

A nota diz que a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que as pessoas realizem a dose de reforço (DR) ao completar cinco meses. Imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas graves podem tomar a dose de reforço com 28 dias. Idosos e maiores de 55 anos devem, preferencialmente, seguir o calendário de vacinação publicado.

A secretaria informou que “também está permitida, conforme disponibilidade do ponto de vacinação, a escolha pelo usuário da vacina para dose de reforço, assim como para a primeira dose (D1) daqueles que ainda não tenham se vacinado”.