Sedecti participa do lançamento da Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira em Porto Velho

Lançamento do Projeto aconteceu em Porto Velho (RO) e a intenção é ser um case que possa ser aplicado em outras regiões do país

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, participou nesta terça-feira (14/12), do lançamento da Zona de Desenvolvimento Sustentável (ZDS) Abunã-Madeira, que aconteceu em Porto Velho (RO).

A ZDS Abunã-Madeira foi planejada como um conjunto de ações multissetoriais voltadas para a promoção da sustentabilidade ambiental, por meio do desenvolvimento socioeconômico das áreas onde estará localizada. Trata-se de uma proposta inovadora, que se diferencia de outros projetos aplicados na região, porque nasce da sinergia entre a articulação institucional dos entes nacionais e subnacionais, e do planejamento técnico baseado nos eixos do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico).

O secretário Jório Veiga destacou que a iniciativa da ZDS Abunã-Madeira é muito importante para os três estados envolvidos (Amazonas, Acre e Rondônia) e, em especial, para o Amazonas, que tem a possibilidade de alavancar o desenvolvimento sustentável na região sul do estado.

“A ZDS Abunã-Madeira contempla ações para áreas como: o turismo, a educação, a indústria e a agropecuária. Essas ações vão muito além da preservação da floresta, porque elas englobam ainda o desenvolvimento do capital humano, da infraestrutura com a melhoria das estradas e da logística”, disse o secretário.

Veiga enfatizou ainda outras soluções para melhoria e desenvolvimento da região. “As questões da regularização fundiária, da disponibilidade de energia elétrica, da comunicação, entre outras melhorias que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa região, também estão contempladas no Projeto”, reforçou o secretário.

Além de Jório Veiga, o evento contou com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão; dos superintendentes da Zona Franca de Manaus (Suframa), Algacir Polsin, e de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Louise Caroline Low; além do secretário de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Petrucio Magalhães, entre outras autoridades.

Sudam – Originalmente o Projeto da ZDS nasceu nos três estados e foi chamado de Amacro pelos seus primeiros idealizadores. Contudo, esse projeto inicial levou à cooperação técnica entre a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), com o apoio de outras instituições, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e das secretarias dos estados envolvidos. Ao ser repensado tecnicamente para atender aos critérios do desenvolvimento sustentável, tornou-se robusto.

Uma vez que a designação Amacro já não atendia mais ao escopo do projeto técnico, surgiu a Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira.

“A ideia de uma Zona de Desenvolvimento Sustentável surgiu da percepção de que a proteção da natureza e o desenvolvimento socioeconômico não são antagônicos nem excludentes. Ao contrário, caminham juntos”, assinalou a superintendente da Sudam Louise Caroline Campos Low.

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, explicou que “a ZDS deseja viabilizar o tripé do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico) na região em que o projeto for implantado”. A Zona, inclusive, possui um Documento Referencial, que é o Planejamento Estratégico preparado pelos técnicos em desenvolvimento da Sudam.

ZDS Abunã-Madeira – A ZDS Abunã-Madeira engloba 32 municípios localizados no sul do Amazonas, leste do Acre e noroeste de Rondônia, cuja área total é de 454.220 quilômetros quadrados (km²) e com população estimada para 2020 de, aproximadamente, 1,8 milhão de pessoas. Trata-se de uma região emblemática, tanto em relação aos desafios ambientais quanto à necessidade de desenvolvimento socioeconômico.

*Com informações da Sudam