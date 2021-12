Petrobras anuncia R$ 10 milhões para programas culturais

A Petrobras vai investir R$ 10 milhões, por meio do programa Petrobras Cultural, em patrocínios a projetos em museus, instituições e centros culturais de todo o país, e que destaquem a cultura brasileira. Uma chamada pública foi lançada hoje (13), e a proposta deve contemplar pelo menos um dos temas: Arte/cultura brasileira; Cultura popular/regionalidades; Folclore brasileiro; e História do Brasil, que poderá incluir também ações comemorativas ao bicentenário da independência, bem como outros temas históricos.

Os projetos inscritos podem ser realizados de forma presencial, digital ou híbrida, em qualquer cidade do Brasil.

As iniciativas podem incluir mostras e exposições; oficinas, seminários, encontros temáticos; propostas educativas em espaços ou em exposições; e outros projetos que incrementam a experiência do público nos espaços culturais.

Os projetos devem já estar aprovados para uso de recursos de lei federal ou estadual de incentivo à cultura. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Petrobras, de hoje até 17 de janeiro. O resultado tem previsão de ser divulgado em maio, com os projetos começando a ocorrer em julho do mesmo ano.