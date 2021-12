Com mais de 172 mil vagas em cursos do Cetam, Governo do Amazonas amplia qualificação em 2021

Capacitação profissional possibilitou inserção no mercado de trabalho de alunos do Centro de Educação Tecnológica

O Governo do Amazonas, por meio do Centro Estadual de Educação Tecnológica (Cetam), está prestes a encerrar a oferta de cursos, neste ano, com um saldo para lá de positivo. Ainda em plena pandemia, a instituição conseguiu oferecer, de janeiro a outubro de 2021, exatas 172.454 vagas. Elas foram divididas em cursos de qualificação profissional e de Ensino a Distância (EaD), voltadas a alunos da capital e dos 61 municípios amazonenses.

Como resultado dos esforços do governo Wilson Lima em prol da qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho, o Cetam implantou o ensino remoto e pôde realizar todas as aulas previstas. No início deste ano, lançou o “Guia Metodológico para o Ensino Remoto”, que norteou a aplicação do conteúdo para alunos de Manaus e do interior.

As medidas não impediram que o Estado avançasse na educação profissional mesmo diante de grandes períodos de restrição de circulação, como parte das ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Com a redução de casos e internações e zero mortes pela doença em vários dias, o Cetam comemora o sucesso de alunos que concluíram seus cursos, conseguiram inserção no mercado de trabalho ou estão empreendendo.

Mais oportunidade de emprego – É o caso de Allam Ferreira Dias que, aos 19 anos, é só felicidade após concluir o curso Técnico de Informática pelo Cetam e conseguir trabalho na área. Mais novo de uma família de cinco filhos, ele conta que sempre se preocupou com seu futuro porque também queria ajudar a manter sua casa. Quando ficou sabendo que haveria processo seletivo do Cetam, correu atrás.

“Foi gratificante demais ficar dois anos estudando no Cetam. Nunca poderia imaginar que o curso seria tão abrangente. Os professores eram muito bem preparados e ajudaram a abrir minha mente para outras possibilidades na área que escolhi”, contou.

Além de empregado, Allam está fazendo curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, de forma virtual, pela Universidade Cruzeiro do Sul.

“No final de 2022, quando eu terminar a faculdade, quero fazer MBA em Gestão de Tecnologia. “Meu sonho é dar aula e fazer parte da equipe Cetam. Assim como o centro e seus professores me deram oportunidade, desejo ajudar outras pessoas a melhorar de vida”, revela Allam.

A técnica em Enfermagem, Layssa do Carmo Barroso, 30, diz ser suspeita para falar do Governo do Amazonas e do Cetam. “Foi por meio do curso Técnico em Enfermagem que consegui tudo o que tenho na minha vida”, diz, emocionada, frisando que esse diploma foi a porta de entrada dela no mercado de trabalho.

“Após sair do Cetam, passei no concurso público da Semsa (Secretaria Municipal de Saúde) e isso me deu estabilidade para fazer uma faculdade e ajudar minhas irmãs a virem de Eirunepé para Manaus”, lembra Layssa, reforçando que ama tanto o Cetam que, após passar no concurso público, voltou ao Centro de Educação Profissional para ser instrutora.

“Tive a honra de ser aprovada no processo seletivo para dar aula. Essa experiência foi gratificante demais”, lembra. Layssa acrescenta que continuou crescendo profissionalmente. “E graças ao Cetam”, diz a técnica, que ingressou no mestrado da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e foi aprovada no concurso para a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em nível superior. “Hoje atuo na instituição em tempo integral e me sinto realizada”.

Metas – De acordo com o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, para 2022 o Cetam prevê um crescimento de 45% na oferta de cursos, na capital e interior do Amazonas. Se em 2021 foram oferecidas 172.454 vagas, no próximo ano a expectativa é ofertar 150 mil vagas até junho e fechar o ano com 250 mil.

“O Cetam cumpre a determinação do governador Wilson Lima de ampliar a oferta de cursos profissionalizantes em todo o Amazonas e, assim, gerar emprego e renda no estado”, frisa José Augusto.