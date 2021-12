Sem Censura desta segunda recebe Amyr e Tamara Klink

No programa Sem Censura desta segunda-feira (13), a jornalista Marina Machado conversa com os navegadores Amyr Klink e Tamara Klink. No programa, pai e filha falam sobre experiências com a navegação pelo mundo. O bate-papo ao vivo vai ao ar às 21h30, na TV Brasil.

Amyr Klink foi a primeira pessoa a fazer a travessia do Atlântico Sul a remo, em 1984, a bordo do barco IAT. Em 1986 realiza a primeira de suas 15 viagens à Antártica. Na volta, começa a construção do Paratii. Com esse barco, em 1989, estreia como velejador em uma viagem em solitário que duraria 642 dias, passando sete meses e meio imóvel em uma invernagem antártica.

As aventuras estão descritas nos best-sellers autorais: Cem Dias entre o Céu e o Mar e Paratii, Entre Dois Pólos. Amyr é sócio-fundador do Museu do Mar, em São Francisco do Sul, Santa Catarina, e é também formado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Aos 24 anos, Tamara Klink é a mais jovem brasileira a cruzar o Atlântico sozinha em um veleiro de 26 pés. Sempre planejou “navegar consigo mesma”, e foi construindo as condições para isso enquanto crescia. Especializou-se em arquitetura naval em Nantes, na França, de onde saiu em agosto deste ano, e chegou ao Recife, no Brasil, no início de novembro.

Com linguagem clara e ritmo ágil, o programa explora perguntas dos debatedores especialistas no tema e respostas do convidado, além de um bate-papo direto acerca das expedições marítimas de Amyr Klink e sua filha, a jovem navegadora Tamara.

O programa é transmitido para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Sem Censura – Amyr Klink e Tamara Klink

Segunda-feira (13), às 21h30, na TV Brasil

