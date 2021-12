Escolas da rede estadual do Amazonas são destaques na Feira STEM Brasil

Duas escolas estaduais de tempo integral de Manaus e duas do interior do estado foram destaques no evento

Quatro Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETI) do Amazonas foram destaques na Feira Stem Brasil, que visa buscar soluções para problemas de dentro e fora da escola. Em Manaus, as escolas vencedoras foram a EETI Profª Lecita Fonseca Ramos e a EETI Maria Madalena Santana De Lima. No interior, as vencedoras foram a EETI Manuel Vicente, de Coari; e a EETI Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru.

Campeã na categoria voto popular, a EETI Profª Lecita Fonseca Ramos apresentou o projeto “Produção de Hidratante de Macassá (Aeollanthus suaveolens), uma Atividade Empreendedora e de Práticas Experimentais”.

A aluna Kemily Araújo explica que macassá ou catinga-de-mulata, é uma planta alimentícia não convencional (Panc), e despertou o interesse da comunidade escolar.

“Nós buscamos unir os conhecimentos de ciências da natureza e matemática à nossa prática no cultivo de plantas na horta da nossa escola, e assim criamos um produto que consiste na propagação da planta, extração de hidrolato e essência, produção do hidratante, coleta de dados quanto a qualidade do produto e pesquisa por patente”, explicou a estudante.

Com o projeto “Formiga Tucandeira”, a EETI Maria Madalena Santana de Lima alcançou o 3º lugar na categoria AIOTI. O produto foi criado para simular o movimento robótico e modelagem da tucandeira.

Para isso, foi necessário fazer uso de conhecimento acerca dos componentes e dos instrumentos eletrônicos, bem como dos princípios das Ciências da Natureza. Por fim, a parte seguinte apresentou estratégias que propõem uma aprendizagem criativa, curiosa e protagonista, buscando estabelecer conexões construcionistas entre o planejamento e a execução da pesquisa.

Interior – A EETI Nossa Senhora de Nazaré, situada no município de Manacapuru, a 68 quilômetros da capital, foi a campeã no prêmio EVOLTZ de inovação e também ficou em primeiro lugar na categoria Inovação.

O projeto responsável pela seleção foi o “Protótipo de sistema AntiCovid-19 no ambiente escolar com sistema Arduino AC-19”. Ao todo, cinco alunos do Ensino Médio participaram e desenvolveram três dispositivos: uma pulseira com sensor, que informa possíveis infecções por meio da temperatura corporal; um dispenser automático de álcool em gel com sensor de aproximação; e um aferidor de temperatura com termistor de distância acoplado, instalado na entrada da instituição.

Dessa forma, a equipe da EE Nossa Senhora de Nazaré poderá aplicar os principais protocolos de saúde sem precisar do contato físico entre seus integrantes.

“Criamos esses protótipos para que funcionassem sem a necessidade do contato humano, para fazer com que as medidas de segurança fossem cumpridas de maneira ainda mais segura”, explicou Galileu Pires, professor de Biologia e um dos orientadores do projeto.

A EETI Manuel Vicente, localizada no município de Coari, a 363 quilômetros de Manaus, ficou em 1º lugar na categoria Cidade Sustentável com a “Micro Estação de Tratamento” e 2º lugar na categoria Invenções e Inovações, com o projeto “A utilização de substâncias naturais na coloração de núcleo celular”.

A aluna Rhuana Viana Fragoso, conta que a microestação de tratamento deixou água potável com um custo muito baixo, de acordo com os materiais usados para a pesquisa. “A nossa iniciativa tem a proposta de auxiliar famílias que não possuem o tratamento de água potável, visto que essa é uma realidade muito frequente para a população ribeirinha do estado”, disse.

Já o projeto “A utilização de substâncias naturais na coloração de núcleo celular” propõe o uso de substâncias naturais encontradas com fartura na cidade de Coari, como beterraba (Beta sp.), urucum (Bixa orellana), cenoura (Daucus carota), pau-rosa e preciosa (Aniba sp.), açaí (Euterpe oleracea), goiaba (Psidium sp.), bacaba (Oenocarpus bacaba), e caju (Anacardium occidentale), usado na tentativa de conseguir um corante de núcleo de células vegetais de baixo custo.