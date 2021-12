Comemorações dos 30 anos da Epagri terminam com evento em Videira na próxima segunda

A Estação Experimental da Epagri em Videira realiza na próxima segunda-feira, 6, evento para comemorar os 30 anos de fundação da Epagri e 85 anos da Estação. Estarão presentes lideranças políticas e agrícolas da região, que vão participar de lançamento de livros, homenagem a funcionários e degustação de produtos desenvolvidos na unidade. O evento começa às 15h e encerra o calendário comemorativo dos 30 anos da Epagri.

Em 20 de novembro de 2021 a Epagri completou 30 anos de fundação, que se deu após a fusão das empresas que realizavam pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira em Santa Catarina. A história da Estação Experimental da Epagri em Videira antecede a isso, e depois de 85 anos de trabalho a unidade é referência em pesquisa com vinhos. Também foi responsável pelos estudos que introduziram o cultivo de pêssego, ameixa e nectarina na região. Ainda desenvolve pesquisas com quivi, caqui, goiabeira-serrana, amora-preta, mirtilo e framboesa, além de buscar soluções para aumento de produtividade na apicultura.

Livros

Após a composição da mesa de autoridades ocorre o lançamento de dois livros, “de conteúdos bastante interessante e atuais”, descreve o gerente da Estação Experimental da Epagri em Videira, André Luiz Kulkamp de Souza.

A obra Potencial de variedades de uvas viníferas nas regiões de altitude de Santa Catarina reúne um pouco do trabalho de 15 anos desenvolvido pela Epagri em parceria com outras instituições. Destinado principalmente a técnicos, viticultores e estudantes, o livro apresenta resultados de adaptação e produção de uvas viníferas e de qualidade do vinho.

Os assuntos tratados contemplam a descrição das características de 36 variedades, os aspectos socioeconômicos, incluindo solo, clima e fisiologia da produção de uva a campo e a avaliação enológica das diferentes variedades nas regiões de altitude de Santa Catarina. A obra tem diversos autores, da Epagri de outras instituições nacionais e internacionais, e é organizada por Luiz Antonio Palladini, Alberto Fontanella Brighenti, André Luiz Kulkamp de Souza e Aparecido Lima da Silva.

A cultura da ameixeira em Santa Catarina é o outro livro a ser lançado no dia 6. Organizada por Marco Antonio Dalbó, a obra reúne uma série de artigos assinados por profissionais da Epagri e de outras instituições. Após muitos anos de trabalhos com essa cultura, a Epagri reuniu nessa publicação os conhecimentos atuais para a orientação geral dos interessados no planejamento e na implantação de pomares de ameixeira.

Santa Catarina é um dos principais produtores de ameixa do país. A área de plantio tem aumentado devido ao alto potencial de geração de renda e os produtores estão aptos à adoção de novas tecnologias. Por outro lado, a cultura apresenta uma série de dificuldades técnicas que representam um desafio considerável para que os produtores consigam produzir ameixa com alta rentabilidade e de forma sustentável.

Homenagens

Após o lançamento dos livros, a Estação Experimental da Epagri em Videira homenageia seus mais antigos profissionais em atividade. Para encerrar o evento será feito um brinde com espumantes que vão contar com rótulos temáticos alusivos às datas comemoradas. Um coquetel de confraternização encerra o evento.

30 anos da Epagri

Em 20 de novembro de 1991 o Estado uniu os trabalhos de pesquisa e extensão rural e pesqueira, somando experiências em diferentes áreas e fortalecendo ainda mais o setor. De lá para cá, a Epagri se firmou junto à sociedade como uma empresa confiável e eficiente, sempre ao lado dos catarinenses. Para marcar seus 30 anos a Empresa organizou um calendário comemorativo que se encerra com o evento em Videira.

A Epagri está presente em todos os municípios de Santa Catarina, que podem contar com o serviço de pelo menos um extensionista rural. Dispõe de 13 unidades de pesquisa estrategicamente espalhadas pelo Estado a fim de desenvolver tecnologias aplicadas às necessidades dos agricultores de cada região. A estrutura da Empresa conta ainda com 13 Centros de Treinamento, também espalhados pelo território catarinense com o objetivo de capacitar agricultores, técnicos e outros profissionais.

O sucesso de Santa Catarina no agronegócio é um dos reflexos do bom trabalho desenvolvido pela Epagri ao longo de seus 30 anos de história. Em 2020, em plena crise sanitária e econômica, o Estado catarinense alcançou o maior Valor de Produção Agropecuária (VPA) da história: R$40,9 bilhões. No ano passado, a agropecuária catarinense também bateu recorde de participação no valor de exportações do Estado: 70,2%.

Santa Catarina é hoje o maior exportador de suínos e o segundo maior de frangos do Brasil. Somos o maior produtor de cebola, ostra, maçã e carne suína do país; o segundo maior produtor de arroz, carne de frango, palmito, pitaia e pera; terceiro de alho, erva-mate, maracujá e pêssego e quarto de uvas. Tudo isso numa área que ocupa apenas 1,13% do território nacional.

Serviço

O quê: comemoração dos 30 anos da Epagri e 85 anos da Estação Experimental da Epagri em Videira

Quando: dia 6 de dezembro, às 15h

Onde: na Estação Experimental da Epagri em Videira (Rua João Zardo, 1660, Bairro Campo Experimental)

Informações e entrevistas: André Luiz Kulkamp de Souza, gerente da Estação Experimental da Epagri em Videira (49) 99900-0190