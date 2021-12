Prodesp firma parceria para digitalizar 100% do acervo da JUCESP

Uma parceria firmada entre a Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo – e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) vai digitalizar todo o acervo referente à história do empreendedorismo paulista. O processo deve reduzir, em dois anos, o custo de até R$ 7 milhões aplicados em armazenagem, prolongando a economia de maneira definitiva.

A ação faz parte do processo de transformação da JUCESP em uma Junta Digital. Ao todo serão digitalizadas aproximadamente 104 milhões de páginas. O prazo de execução do processo é estimado em dois anos, porém, até o fim de 2021, cerca de 30 milhões de documentos já deverão estar disponíveis virtualmente.

De acordo com o presidente da Prodesp, André Arruda, esse é mais um exemplo de solução tecnológica oferecido pela Companhia para aprimorar os serviços do Governo de São Paulo. “A Prodesp trabalha para desburocratizar os processos, tornando-os mais ágeis e eficientes para atender a demanda de um Estado cada vez mais digital, transparente e acessível para todos. A parceria irá gerar economia aos cofres públicos, facilitar o acesso e preservar documentos históricos, com a segurança que a Prodesp oferece a todos os seus clientes”, afirma Arruda.

“Esta iniciativa, além de estar em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, faz com que tenhamos mais segurança quanto à guarda dos documentos arquivados na Junta. Pois, atualmente, com os documentos físicos temos uma fragilidade devido às intempéries e ações danosas, como incêndio, o que podem ocorrer perda definitiva de materiais”, ressaltou o presidente da JUCESP, Walter Ihoshi.

A digitalização do acervo do órgão, além de facilitar o acesso, evita consulta física e manipulação de documentos, mantendo o mesmo teor de originalidade e certificação do documento impresso.