Polícia faz ação contra tráfico de armas e drogas em quatro estados

Policiais civis fazem hoje (1º) operação contra organização criminosa especializada no tráfico de drogas e armas. Os 45 mandados de busca e apreensão da Operação Money Trail estão sendo cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, também são investigados lavagem de dinheiro e crimes contra instituições financeiras. A operação, feita em parceria com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio, conta com o apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Justiça do Rio de Janeiro, com base em investigações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil fluminense.