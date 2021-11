Prodesp inicia comercialização de hospedagem em Nuvem Pública para municípios paulistas

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado – fechou contrato com a Câmara Municipal de Guarulhos para prestação do serviço de hospedagem de dados em Nuvem Pública. A parceria é resultado do esforço da Companhia para vender soluções de tecnologia para os municípios de São Paulo.

O produto consiste no fornecimento de poder computacional proveniente de nuvem pública, e conta ainda com gestão básica para acompanhamento do consumo dos recursos. A Prodesp disponibiliza infraestrutura no ambiente da Nuvem Pública oferecendo capacidade de processamento, memória, armazenamento de dados, sistema operacional, conectividade e segurança.

“Queremos levar os benefícios do processamento em Nuvem Pública para as cidades do Estado de São Paulo. O produto da Prodesp proporciona menor custo para contratação de suportes como serviço (IaaS), mais agilidade na implementação, melhor controle de gastos, maior produtividade e eficiência operacional”, comenta o presidente da Prodesp, André Arruda.

Presente no portfólio da Prodesp, a solução de Nuvem Pública conta com parcerias de grandes players da Tecnologia: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud.