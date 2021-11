Estudantes falam sobre segundo dia de provas do Enem

Ansiosos pelo ingresso no estudo de nível superior, estudantes de todo o país participaram hoje (28) do segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As áreas de conhecimento avaliadas no certame foram matemática e ciências da natureza - que compreende as disciplinas de biologia, física e química.

Giovana Nogueira de Jesus, de 22 anos, disse em entrevista para a TV Brasil que achou a primeira etapa do exame, realizada no domingo passado, tranquila. “Nunca cai aquilo que a gente estuda. Eu não estou preparada, mas estou pensando positivo que tudo vai dar certo. Tô bem calma. Quero me formar em direito e ser delegada na carreira militar”, afirmou.

Gabriele Souza da Silva, de 16 anos, disse que não se sente pressionada por participar pela primeira vez no Enem. Sobre o primeiro dia de provas, a estudante paulista afirmou que não sabia muito sobre o tema da redação. “Eu achei o tema da redação importante, mas não é uma questão muito falada, então não soube direito o que escrever”. A estudante afirmou que chegar cedo para o segundo dia do Enem foi uma das estratégias que encontrou para manter a tranquilidade com as disciplinas exatas, as quais afirma não ter “muita afinidade”.

Gabriela Cattan, também de 16 anos, fez o Enem para treinar. “Eu comecei por biologia, que achei ser a parte mais fácil no dia de hoje. Mas o resto achei bem complicado”, relatou.

Para Gabriela, as questões de física foram a parte mais exigente do conteúdo. “Agora já sei como funciona e como lidar. Acho que ano que vem será mais fácil”.

João Vitor Honório Marins, de 15 anos, se lembra de uma questão que envolvia o cálculo da média de idade de alunos. Segundo o aluno, a necessidade de estudo vai bem além do que ele havia pensado inicialmente. “Entendi apenas algumas questões. Em matemática mesmo eu não sabia praticamente nada”, explicou.

Já josé Vitor Brasileiro da Silva, de 17 anos, acha que foi bem na prova de exatas. “Fui fazendo pelas questões que achava mais fáceis. Consegui ir resolvendo e fiquei feliz com o meu desempenho. Em física, fiquei um pouco abaixo”, relatou.

Nas redes sociais, inscritos no exame copartilharam memes e, na maior parte das postagens, também relataram dificuldades com o conteúdo exigido.

Houve ainda relatos isolados de dificuldades em certas salas de aplicação de provas, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não se manifestou sobre o número exato de ocorrências durante a aplicação das provas.

Logo mais, às 19h30, a Agência Brasil e a TV Brasil transmitem o Caiu no Enem, que mostrará a resolução das principais questões da edição 2021 do exame. Confira a edição do primeiro dia de provas.

*Colaboraram os repórteres Glauco Queiroz e Dimas Soldi, da TV Brasil.