Prefeitura de Cacoal - RO anuncia Processo Seletivo

No estado de Rondônia, a Prefeitura de Cacoal torna pública a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação de profissionais da área da saúde, em caráter temporário.

De acordo com o edital de abertura, esta Seleção busca preencher 60 vagas para os seguintes cargos: técnico em enfermagem (11); enfermeiro (11); médico clínico geral (13); médico anestesista (4); médico neurologista (1); médico do trabalho (2); médico obstetra (3); médico ortopedista (1); médico pediatra (6); médico psiquiatra (2); fonoaudiólogo (2); fisioterapeuta (2); psicólogo (2).

Vale ressaltar que entre as oportunidades citadas acima, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos critérios do edital.

Para concorrer a uma das vagas ofertadas, é necessário que os candidatos possuam escolaridade entre os níveis médio e superior, de acordo com o cargo de interesse. Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com salários entre os valores de R$ 928,00 a R$ 11.733,00, acrescido de R$ 550,00 de auxílio alimentação, entre outros benefícios insalubridade, referente a jornada de trabalho semanal de 40 horas para o exercício de suas funções.

Procedimentos para participar

Os interessados podem se inscrever no período de 29 de novembro de 2021 a 5 de dezembro deste mesmo ano, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico do Município. Não haverá cobrança de taxa de participação.

Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados em uma única etapa, composta por análise curricular e de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Em caso de igualdade na classificação final, terá preferência o candidato que:

Tiver mais idade;

Tiver maior pontuação, considerados subsequentemente e nesta ordem, nos itens de residência, doutorado, mestrado e pós-graduação;

Tiver o maior tempo de serviço/experiência profissional comprovadamente na área de interesse seja na esfera pública ou privada;

Vigência

Todos os documentos relacionados e descritos, constantes nesse edital, serão alocados e armazenados em local adequado para sua manutenção e preservação, pelo prazo de seis meses, contados a partir da expiração do prazo de validade do Certame. Após essa data, a critério da Administração, poderão ser destruídos.