Governo de SP promove ação de reforço vacinal entre os dias 1 e 10 de dezembro

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (24) que o Governo de São Paulo vai promover uma ação de reforço vacinal para intensificar a aplicação da segunda dose e da dose de reforço da vacina contra a COVID-19 na população faltosa. A iniciativa vai ocorrer entre os dias 1 e 10 de dezembro nos 645 municípios do estado.

“São Paulo vai promover uma ação de reforço vacinal de 10 dias, juntamente com as Prefeituras e com as Secretarias de Saúde dos municípios, incentivando a população faltosa, ou seja, aqueles que não tomaram a segunda dose e os que precisam receber a dose de reforço, para que possam fazê-lo especialmente neste período”, afirmou Doria.

No estado de São Paulo, 4,3 milhões de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose do imunizante. No total, 201 mil idosos acima de 60 anos devem procurar as unidades básicas de saúde para completar seu esquema vacinal. Entre 50 e 59 anos, são 267 mil pessoas; entre 40 e 49 anos, 438 mil faltosos e entre 30 e 39 anos, o número é de 707 mil pessoas.

Na faixa etária entre 20 e 29 anos, 1,4 milhão de pessoas ainda precisam tomar a segunda dose da vacina e entre os adolescentes, de 12 a 19 anos, o número chega a 1,3 milhão de faltosos.

