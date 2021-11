Especialista da Prodam dá dicas para se proteger de golpes on-line durante a Black Friday

Evitar clicar links no e-mail ou no Whatsapp e buscar sites oficiais de lojas estão entre recomendações para consumidores

Na Black Friday, muitos consumidores ficam atentos às inúmeras ofertas, mas a época de promoções do comércio é também visada por criminosos que se aproveitam do desejo das pessoas de adquirir produtos por preços mais baixos para cometer fraudes. A especialista em Segurança da Informação da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), Lilian Gibson, alerta para os cuidados que os consumidores devem ter na hora de realizar compras on-line no período de promoções.

Lilian explica que os criminosos se aproveitam de momentos como a Black Friday para aplicar as técnicas de engenharia social e de phising e, assim, induzir os consumidores a erros como clicar em links de lojas falsas e pagar por compras que nunca serão recebidas, ou acessar sites maliciosos que infectam computadores com vírus, capazes de contaminar dispositivos e roubar dados pessoais como dados bancários e de e-mails.

“Historicamente, sabemos que em períodos de grandes eventos ou datas comemorativas, as tentativas de golpes cibernéticos crescem de maneira impressionante. Por isso, os consumidores devem ficar atentos a todo tipo de comunicação sobre promoções, principalmente as que chegam via redes sociais e mensagens de texto”, afirmou Lilian.

“Sei que é tentador receber uma mensagem com uma promoção imperdível no WhatsApp ou e-mail, mas você nunca deve clicar nesse tipo de mensagem. Sempre há um tempo limite cronometrado para lhe induzir a pressa e um cadastro para preencher. Na hora do preenchimento o dispositivo é contaminado e seus dados pessoais passam a ser roubados. O mais seguro e indicado é sempre ir até o site oficial da loja que vende ou presta o serviço e conferir se a promoção existe mesmo”, complementou Lilian.

Transferências – Por serem uma modalidade nova de pagamento, as transações via Pix devem ser os principais alvos dos criminosos.

“Já temos visto muitos golpes envolvendo essa modalidade de pagamento, por isso é importante ficar atento para o QR code ou link de pagamento falso na hora de fazer as transações. Às vezes é um detalhe, como uma letra trocada num link ou um destinatário indevido, que acaba levando ao sucesso o golpe”, afirmou.

Confira algumas dicas essenciais para comprar com segurança na Internet:

• Sites seguros: só faça transações comerciais em sites que tiverem o cadeado à esquerda da URL na barra de endereço. Verifique minuciosamente, letra por letra, o endereço do site que você está comprando. Evite clicar em links que direcionem aos sites de compras a partir de redes sociais ou e-mails.

• Ortografia: muita atenção para as grafias das palavras no corpo do texto ou no endereço do link. Desconfie de anúncios onde estiver escrito Amaz0n” ou “Amazn” em vez de “Amazon”, por exemplo.

• Rede segura: não faça compras ou acesse a internet banking usando redes Wifi gratuitas.

• Proteções do Pix: limite o valor dos pagamentos em Pix em determinadas horas do dia e pré-cadastre beneficiários cujo volume da transferência precise ser maior. Confira se o destinatário do pagamento está correto e é o da empresa ou pessoa de destino desejado.

• Cartões: dê preferência aos cartões virtuais (de utilização única por compra). Se habilitou a opção de pagamento por aproximação, desative a função no app do seu banco sempre que for frequentar locais de grande movimentação como centros comerciais.

• Antivírus: além dos computadores, os antivírus podem ser instalados também em dispositivos móveis (alguns com a licença que você já paga para o computador).

Saiba mais – A engenharia social é a habilidade dos criminosos para criar pretextos, discursos e histórias que induzam a vítima a fornecer dados que não deveria fornecer. Sem perceber, a vítima é convencida a cair no golpe. Cenários reais como a pandemia e entidades reais como um ministério são usados para dar credibilidade ao golpe.

A engenharia social passa por técnicas de oratória, estudo de linguagem, estudo de brechas nos mecanismos de segurança dos aplicativos e a preparação de argumentos para os casos de vítimas mais cuidadosas.

O phishing é uma técnica de crime cibernético que usa fraude, truque ou engano para manipular as pessoas e obter informações confidenciais. Os truques mais usados são páginas falsas de Internet.