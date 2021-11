Poupatempo Digital traz lembrete para a dose de reforço contra Covid-19

O aplicativo Poupatempo Digital tem uma novidade para quem acessa a carteira de vacinação digital contra Covid-19. Com o sucesso da vacinação no Estado de São Paulo e a aplicação da dose de reforço para maiores de 18 anos, com intervalo de cinco meses após imunização com a segunda dose, a Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento da plataforma VaciVida em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, criou um alerta com a data prevista para dose de reforço.

Logo que acessa a funcionalidade “Carteira de Vacinação” no app, o usuário já tem a informação na tela inicial com a data prevista para aplicação da dose adicional do imunizante. A ferramenta está disponível para celulares com sistema operacional Android ou iOS.

“A atualização do aplicativo é resultado da excelente parceria com a Secretaria Estadual da Saúde para atender às necessidades da população que busca pelas facilidades do digital, com segurança, praticidade e comodidade, na palma da mão”, explica André Arruda, presidente da Prodesp.

A carteira de vacinação digital pode ser acessada pelo celular e conta com as mesmas informações do comprovante entregue no formato impresso à população imunizada. De janeiro a outubro deste ano, a versão digital da Carteira de Vacinação no app do Poupatempo teve cerca de 6,8 milhões de acessos.

No app é possível baixar e fazer a impressão da carteira digital, caso seja necessário. Ela já vem com um QR Code, que comprova os dados do cidadão e da vacinação anterior. Além da carteira de vacinação, o aplicativo do Poupatempo também possibilita ao usuário realizar o pré-cadastro e visualizar o certificado de vacinação.

Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro, quando feito online – no app Poupatempo Digital ou no sitewww.vacinaja.sp.gov.br– diminui em até 90% o tempo de permanência no local de vacinação. O preenchimento é simples e rápido, tanto que a plataforma já contabiliza mais de 16 milhões de cidadãos cadastrados.

Já a validação do certificado de vacinação confere à pessoa imunizada a garantia de um documento oficial, que pode ser conferido online.

Serviços digitais

Com o início da pandemia, em março do ano passado, a Prodesp acelerou o processo de digitalização dos serviços digitais no Poupatempo, para melhor atender a população. Atualmente, são mis de 160 opções no portal –www.poupatempo.sp.gov.br-, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim deste ano, a meta é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.