Prefeito de Alvorada do Oeste Fica em primeiro lugar em avaliação de aprovação da Região Central

O prefeito Vanderley Tecchio (PV) de Alvorada D´Oeste é o administrador municipal mais bem avaliado pelo eleitorado entre os municípios da região Central do Estado, que inclui Ji-Paraná, Teixeirópolis, Urupá e Presidente Médici, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasil Dados.



Vanderley da Casa Bella, como é conhecido na cidade, teve sua administração aprovada por 63% do eleitorado pesquisado e representa o somatório das notas obtidas nos conceitos Regular, Bom e Ótimo.



O prefeito Isaú Fonseca (MDB), de Ji-Paraná, ficou em segundo com 54%, o de Presidente Médici, Edilson Alencar (PSDB) com 50%, o de Urupá, Célio Lang (PP), com 44% e o de Teixeirópolis Antônio Zotesso (PT), com 27%.



Alvorada D`Oeste passou por tempos difíceis que acabaram travando o crescimento da cidade e, desde a chegada de Vanderley à Prefeitura a situação tem mudado. Isso se dá devido a uma gestão participativa com a Câmara Municipal e a parceria com a bancada federal, bancada estadual e com forte apoio do governo do estado Coronel marcos Rocha na alocação de emendas para obras na cidade e demais demandas.



Além do setor de obras e saúde, o prefeito também tem dado ênfase ao turismo, uma vocação natural do Município. Todo o plano de ação realizado pelo prefeito tem dado resultado e para isso, ele tem buscado ajuda, inclusive do Tribunal de Contas para que a transparência seja uma marca de sua administração.