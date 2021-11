Governo anuncia GameSP com investimento de R$ 20 milhões no setor de jogos digitais

?

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (17) o lançamento do GameSP, programa inédito para fortalecer o ecossistema de Jogos Digitais no estado de São Paulo e estimular jovens da rede pública estadual a criar interesse pelo e-sports. A iniciativa terá investimento de R$ 20 milhões e será capitaneada pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Economia Criativa, Educação e Esportes.

“O objetivo deste programa é oferecer, pela primeira vez, uma política pública específica para o desenvolvimento deste setor, com a realização de eventos e campeonatos. A indústria de games já superou a indústria de entretenimento. Portanto, é algo consistente, que gera empregos, impostos, oportunidades e gera também, evidentemente, a emoção do esporte e o entretenimento de milhões de jovens no Brasil que utilizam os games”, afirmou Doria.

O segmento de Jogos Digitais movimentou mais de R$ 12,5 bilhões no Brasil em 2021, com público gamer estimado em 67 milhões de pessoas. Até 2025, a expectativa é que a área movimente mais de US$ 200 bilhões ao redor do mundo. O Estado de São Paulo é atuante no setor, contando com dois dos quatro grandes desenvolvedores de games do país.

“Queremos mostrar que os jovens e adultos também podem se profissionalizar neste setor, com oportunidades de emprego e renda. São Paulo está dando mais esse passo e espero que esta iniciativa seja replicada em todo Brasil. Temos agora uma população inteira participando desta indústria, que isso seja feito com mais oportunidade e consciência”, disse a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

O programa GameSP está dividido em quatro pilares:

• Fomento de E-sports para jovens de São Paulo, com realização de campeonato voltado para alunos da rede pública estadual entre fevereiro e maio de 2022, dividido em quatro modalidades: Free Fire, Fifa, Just Dance e Valorant. Serão realizadas seletivas online e uma final presencial, no Ginásio do Ibirapuera, com expectativa de público de 10 mil pessoas. O investimento total é de R$ 3 milhões.

• Incentivo ao empreendedorismo, qualificação e renda na indústria de games com investimento de R$ 13 milhões para aumentar a oferta de recursos humanos qualificados, fortalecimento de cursos especializados em nível técnico, tecnológico, bacharelado e pós-graduação, de acordo com a demanda de profissionais. Além disso, será criado um selo de aprovação de cursos para reduzir o tempo e custos de recrutamento de profissionais. A iniciativa também terá acesso a financiamento com R$ 10 milhões em microcrédito pelo Banco do Povo para pequenos e médios empreendedores.

• Fortalecimento da indústria de games, com apoio no desenvolvimento de games e conteúdo AR/VR e investimento total de R$ 3 milhões.

• Mobilização e eventos de games e programação, com rodada de negócios para interlocução e crescimento no diálogo com setores de educação, treinamento, cinema, etc, com investimento total de R$ 1 milhão.

“É dever do Estado estar atualizado sobre as novidades e tendências da sociedade. Nosso campeonato de jogos eletrônicos coloca São Paulo mais uma vez na vanguarda da tecnologia, oferecendo o que há de mais moderno à população”, destacou o Secretário de Esportes, Aildo Rodrigues.

O resumo com as informações anunciadas pelo Governo de São Paulo está disponível na página

https://issuu.com/governosp/docs/apresenta_o_gamesp