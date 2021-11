Acompanhe as principais informações do Enem 2021 pelos veículos EBC

Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fazem ampla cobertura dos principais assuntos que envolvem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 21 e 28 de novembro. Dos fatos mais relevantes, como a preparação dos estudantes e os dias das provas, passando por dicas e curiosidades, até reportagens especiais, você fica por dentro de tudo sobre o Enem por meio da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional, Rede Nacional de Rádio e redes sociais.

A TV Brasil exibe conteúdos voltados para a preparação e matérias com serviço sobre o Enem, como quais aplicativos podem ajudar os candidatos; como calcular a nota e como ela será utilizada para o ingresso nas instituições de ensino superior; recursos de acessibilidade e logística para realização das provas à distância; perfil dos candidatos em 2021; e cuidados no dia da prova.

Nos dois domingos em que o exame será aplicado, as equipes de jornalismo da EBC estarão nos locais de prova para, a partir da abertura dos portões, levar as informações sobre a realização do exame, que mobilizará mais de 3 milhões de estudantes em todo o Brasil. Os repórteres da emissora entrarão ao vivo de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nos dias 21 e 28 de novembro, de 19h30 às 21h, os estudantes acompanham ao vivo o Caiu no Enem. No programa especial da TV Brasil voltado para correção das provas, o apresentador Giuliano Cartaxo entrevista professores e alunos e leva ao ar matérias sobre curiosidades, dicas e informações importantes a respeito do exame. A Rádio Nacional e redes sociais dos veículos farão a transmissão do programa ao vivo, nos mesmos dias e horários.

A Agência Brasil também disponibiliza matérias especiais nas semanas que antecedem o exame e fará extensa cobertura nos dias de prova abordando temas de interesse dos candidatos: como controlar a ansiedade, o que levar nos dias de prova, medidas de segurança contra a covid-19, como será a correção das provas de alunos autistas e surdocegos, entre outros.

Nos dias do Enem, os repórteres da agência de notícias da EBC noticiam as orientações gerais aos estudantes e entrevistam professores e alunos sobre as questões encontradas nos testes. Todos os conteúdos já publicados podem ser localizados nas tag pages “Enem” e “Enem 2021”.

A Rádio Nacional reunirá todas as dicas para o exame que foram ao ar durante a programação na página especial do site das rádios – radios.ebc.com.br. Matérias cheias de orientações para obter um melhor desempenho nas provas, da alimentação para os dias de testes à preparação para a redação.

Como estudar na reta final para as provas do Enem? Como ter um ótimo desempenho e se dar bem na redação do Enem? Como lidar com a ansiedade na hora do Enem? A Radiogência Nacional responde essas e outras perguntas na série especial sobre o tema, já disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/tags/serie-enem-2021 . As matérias em áudio também podem ser encontradas utilizando a tag “serie Enem 2021”.

A Rede Nacional de Rádio disponibiliza no site, de 15 a 19 de novembro, uma série de cinco spots com dicas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para os dias do Exame que ajudarão no desempenho das provas. O conteúdo também fica disponível para download gratuito às rádios de todo o país.

#EBCnoEnem

Nas redes sociais, os perfis da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional, Voz do Brasil e TV Brasil Gov se integram à cobertura jornalística e destacam os principais assuntos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Pelas redes, você também assiste à transmissão ao vivo das coletivas do Inep. Você pode interagir e acompanhar o conteúdo usando a #EBCnoENEM.

Questões do Enem

A Empresa Brasil de Comunicação preparou um banco que reúne todas as questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2009 a 2020 para você testar seus conhecimentos e se preparar melhor para a prova.

No sistema você poderá escolher quais áreas do conhecimento quer estudar. O banco seleciona as questões para você de maneira aleatória.

Acesse aqui

Interatividade

Você também pode testar seus conhecimentos na tela da TV Brasil. As Questões do Enem podem ser acessadas clicando no “i” de interatividade que aparece no canto superior direito da tela durante a programação do canal em TV aberta (canal 2.1). A cada 2 horas, 50 questões são atualizadas no quiz. Para utilizar a funcionalidade, não é necessário internet, basta ter um aparelho de TV digital.