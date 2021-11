Evento on-line que debate desenvolvimento das áreas de tecnologia e engenharia começa nesta quarta-feira

A transmissão será através dos canais no YouTube da UEA e do projeto Academia Stem

Nesta quarta e quinta-feira, dias 17 e 18 de novembro, acontecerão debates com especialistas sobre o fortalecimento das áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática, na sigla em inglês), no Amazon Stem Academy Summit 2021, evento gratuito promovido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O evento tem inscrições gratuitas por meio do site amsummit-stem.com.br e garante certificado de horas aos participantes. Será on-line com transmissão através dos canais no YouTube da UEA e do projeto Academia Stem.

Na programação estão sete painéis, que vão debater desde o investimento da engenharia no estado, o papel das indústrias nesse processo, as práticas de ESG – que une sustentabilidade, atuação social e governança nas empresas -, inovação e empreendedorismo e ainda a visão dos estudantes sobre os temas do evento.

O coordenador do pilar de excelência da Academia STEM, o professor José Renato Sátiro Santiago Jr, indica o evento como uma grande oportunidade para fomentar discussões importantes sobre a área. “Nossa programação tem painéis que vão se completar no decorrer das conversas sempre com o foco em discutir e encontrar soluções que levem ao aperfeiçoamento da área de engenharia no estado”, afirma.

Painéis – Para a abertura do Amazon Stem Academy Summit, no dia 17, às 9h, estarão presentes o reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a Diretora da Escola Superior de Tecnologia (EST), Ingrid Sammyne Gadelha Figueiredo, os coordenadores da Academia Stem, Jucimar Maia da Silva Jr e José Renato Sátiro Santiago Jr, além do gerente de inovação aberta da Samsung, Paulo Quirino.

O primeiro painel, “Por que investir em uma Engenharia de Excelência na Amazônia?”, terá início às 10h, e reunirá o professor Jucimar Jr, a pró-reitora de Inovação da Universidade Federal do Estado do Amazonas (UFAM), Tanara Lauschner, o engenheiro e coordenador de qualidade do projeto Aranouá do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Luiz Carlos Ferreira, e o gerente de pesquisa e desenvolvimento na Samsung Eletrônica da Amazônia, Miguel Lizarraga.

Às 14h, profissionais de diferentes áreas estarão reunidos para debater “Experiências na Busca da Excelência na Formação de Engenheiros”, tema do segundo painel. Entre eles, estão o professor da Harvard University, Scot Martin, o professor do departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Antônio Seabra, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Felipe Chiarello, e o professor titular do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Knobe.

Encerrando o primeiro dia, às 16h, o painel com o tema “O Papel das Organizações da Indústria na Excelência da Formação em Engenharia no Brasil” terá a participação do gerente de engenharia de sistemas e software do desenvolvimento tecnológico da Embraer, Luiz Augusto Rodrigues Nerosky, do professor da Universidade Bocconi de Milão e da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA/USP), Marcos Bruno, e do representante do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Luis Buzato Périco.

Na quinta-feira, dia 18, o Amazon Stem Academy Summit 2021 começa, às 8h, com o líder do Grupo de Trabalho (GT) de Educação Empreendedora em Engenharia da Associação Brasileira de Educação em Engenharia, Elzo Alves Aranha, do presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREAM), Afonso Lins Jr, da Business Director da UPTEC da Universidade do Porto, Maria Oliveira, da Reitora da SKEMA Business School, Genvieve Poulingue, e do professor do Departamento de Engenharia de Produção da POLI-USP, João Amato, debatendo “Uma Agenda Estratégica de Inovação e Empreendedorismo nas Engenharias”.

O painel seguinte, às 10h, traz o tema “ESG – Convergência Imprescindível nas Soluções, Produtos e Processos em Engenharia”, com o diretor executivo do Instituto Escolhas, Sergio Leitão, a Corporate Affairs da UNILEVER, Juliana Abreu, a professora titular da UFAM, Andrea Viviana Waichman, e o profissional de análise e gestão de impacto/ESG na MOV Investimentos, Denis Nakahara.

O último painel, “Trajetórias dos Estudantes de Engenharia e a experiência na Academia STEM”, às 14h, mostra a visão dos alunos bolsistas da Academia STEM sobre os temas discutidos. Participarão da conversa os universitários: Ana Beatriz Maciel, Ana Beatriz Pimentel Soares, Ronald Boadana, Hadassa Feitosa e Eduardo Pedrosa, com mediação do mentor STEM e estudante de Design/UFAM, Alexandre Sanches, além da Bolsista STEM e estudante de Jornalismo/UFAM, Yasmim Tabosa. Após esse painel, às 16h, acontece a cerimônia de encerramento do evento.