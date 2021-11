EBC abre 3º processo seletivo para estágio em 2021

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) abriu hoje (16) as inscrições para o terceiro processo seletivo de estágio em 2021. Os interessados devem fazer cadastro e realizar prova on-line no site da Super Estágios.

As inscrições são gratuitas e vão até 3 de dezembro. Serão 10 vagas e formação de cadastro reserva para nível médio, técnico e superior, distribuídos entre a sede da empresa, em Brasília (DF), e as regionais do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Tabatinga (AM).



O início das convocações está previsto para o dia 8 de dezembro. O estagiário de nível superior receberá bolsa no valor de R$ 600, a bolsa de nível técnico será de R$ 500, e a de nível médio, R$ 400. Além da bolsa, todos os estagiários têm direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados.

Vagas

Em Brasília, são duas vagas mais cadastro de reserva para os cursos de administração, audiovisual, engenharia elétrica, jornalismo e letras; duas vagas e cadastro reserva para técnico em informática e eletrônica; e cinco vagas para nível médio.

Os estudantes do Rio de Janeiro disputam duas vagas mais cadastro de reserva para os cursos de arquivologia, jornalismo, técnico em informática e nível médio. Para a regional em São Paulo haverá a formação de cadastro reserva para jornalismo e técnico em informática, e em Tabatinga, para nível médio.

Confira mais informações no regulamento.

Prova

A prova objetiva, de caráter eliminatório, poderá ser realizada no momento em que o candidato efetivar a inscrição no processo seletivo no site da Super Estágios.

A avaliação é composta por 30 questões e terá duração de 60 minutos. O conteúdo da prova está organizado entre língua portuguesa, conhecimentos gerais (informática, raciocínio lógico e atualidades) e conhecimentos específicos de cada curso.

O gabarito será disponibilizado no dia 6 de dezembro, e a classificação final em 7 de dezembro, ambos no site da Super Estágios. Os aprovados serão convocados de acordo com a ordem de classificação e com a oferta de vaga no curso/localidade indicada durante a inscrição.

Confira o Cronograma

Inscrições e prova on-line: 16/11/2021 a 03/12/2021

Divulgação do gabarito: 06/12/2021

Publicação do resultado final: 07/12/2021

Início das convocações: 08/12/2021

Sobre a EBC

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a EBC é gestora da TV Brasil, Agência Brasil, Radioagência Nacional, Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro (1.130 KHz), Rádio Nacional AM de Brasília (980 KHz), Nacional FM de Brasília (96,1 MHz), Rádio MEC AM do Rio de Janeiro (800 KHz), Rádio MEC FM do Rio de Janeiro (99,3 MHz), Rádio Nacional da Amazônia OC (11.780 KHz e 6.180 KHz), Rádio Nacional AM do Alto Solimões (670 KHz) e Rádio Nacional FM do Alto Solimões (96.1 MHz).