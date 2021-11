Fapesp promove seminário online sobre “Caminhos para o Brasil Pós-COP26”

No contexto de encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow (Escócia), o Programa FAPESP em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) promoverá nesta terça-feira (16/11), o seminário on-line “Caminhos para o Brasil Pós-COP26”.

O evento reunirá pesquisadores, especialistas e membro do governo estadual para analisar as principais recomendações da COP26 e apontar os caminhos que o Brasil precisará seguir para atender seus compromissos climáticos.

A COP26 foi realizada entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, quando foram tomadas resoluções importantes, como a regulamentação de mecanismos de mercado de carbono, desmatamento zero e redução de 30% nas emissões de metano, entre outras medidas.

A abertura do webinário será feita por Marco Antonio Zago, presidente da FAPESP, e Luiz Eugênio Mello, diretor científico da Fundação. Os convidados são Jacques Marcovitch, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Ana Toni, do Instituto Clima e Sociedade, e Eduardo Trani, subsecretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O moderador será Paulo Artaxo, membro da coordenação do PFPMCG.

Os interessados podem se inscrever pelo site da FAPESP e enviar perguntas para o e-mail [email protected], que serão respondidas somente durante o evento.

A transmissão será feita das 14h às 16h, pelo canal da Agência FAPESP no YouTube.

Mais informações: https://fapesp.br/15180/caminhos-para-o-brasil-pos-cop-26.