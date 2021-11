Instagram paga bônus de até US$ 10 mil para criadores que postarem Reels

Instagram estuda pagar bonificação aos usuários que produzem conteúdo digital — Foto: Divulgação/Instagram

É difícil determinar como o cálculo do bônus é feito. De acordo com o TechCrunch, a influencer Maddy Corbin, que tem cerca de 52 mil seguidores, recebeu uma oferta de bônus de US$ 1 mil (R$ 5.390) pela publicação de seus Reels dentro do prazo de 1 mês. Enquanto isso, um criador não identificado com 24 mil seguidores receberia US$ 800 (R$ 4.312) caso conseguisse reunir até 1,7 milhão de visualizações durante este período. Ao final, ele foi capaz de acumular 1,49 milhão de visualizações e recebeu US$ 689,90 (R$ 3.719) no total.