Flamengo goleia e São Paulo vê o fantasma do rebaixamento

Com o resultado, o Flamengo ainda sonha com o título e o São Paulo vê o fantasma da inédita Série B ainda assustar. Os paulistas estão em 15º, com 38 pontos, mas tem jogos a mais do que os concorrentes diretos. O Bahia, com 36, é o 16º e teve o jogo com o líder Atlético-MG adiado para dezembro. Já o Juventude, que abre o Z-4 com 33, ainda encara a Chapecoense, neste domingo. Os cariocas, por sua vez, estão a oito pontos do líder Galo faltando sete partidas para ambos.