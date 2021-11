Doenças negligenciadas são tema da 6ª Conferência FAPESP 60 anos

As doenças negligenciadas afetam mais de 2 bilhões de pessoas, sobretudo as mais pobres e desfavorecidas em regiões tropicais e subtropicais do planeta, incluindo as Américas. O número de mortes supera 1 milhão ao ano, com o agravante de causar grande sofrimento e incapacidade permanente em homens, mulheres e crianças.

A 6ª Conferência FAPESP 60 anoshttps://60anos.fapesp.br/conferencia-sextareunirá na próxima quarta (17/11) especialistas para debater os avanços da ciência, especialmente da química medicinal e de produtos naturais, para combater esse que é um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade.

O encontro contará com a presença de Sir Mike Fergusonhttps://www.lifesci.dundee.ac.uk/people/mike-ferguson, especialista em parasitologia molecular aplicada ao planejamento de fármacos para doenças tropicais. Ele é professor titular e reitor associado de pesquisa da Universidade de Dundee (Reino Unido), membro do Conselho da Medicines for Malaria Venture (MMV), da The Royal Society of London, da Academy of Medical Sciences e da European Molecular Biology Organization (Embo), além de vice-presidente da Wellcome Trust.

Com mais de 250 artigos científicos publicados, Ferguson tem investigado a bioquímica de protozoários parasitas, entre eles os causadores da doença do sono africana, da doença de Chagas e da leishmaniose. Sua pesquisa se inscreve na interface entre a biologia e a química.

Também participará do debate Jon Clardyhttps://clardy.hms.harvard.edu, especialista em química biológica aplicada ao desenvolvimento de fármacos e ao estudo do controle de processos biológicos por moléculas bioativas de origem natural. Ele é professor titular da Universidade Harvard (Estados Unidos), membro do Broad Institute, da American Association for the Advancement of Sciences (AAAS), da American Academy of Arts and Sciences e da American Academy of Microbiology.

Ao longo de quase 50 anos, Clardy se dedicou a pesquisas relacionadas a produtos naturais que resultaram em mais de 700 publicações. Foi pioneiro no uso da técnica de DNA ambiental para a prospecção da diversidade química codificada em metagenomas e organismos não cultiváveis. Também foi dos primeiros a estudar compostos como a saxitoxina e a brevetoxina, duas neurotoxinas produzidas por dinoflagelados marinhos. Contribuiu ainda para a identificação de alvos proteicos de produtos naturais e para a elucidação das estruturas moleculares de diversos compostos.

A conferência contará ainda com a participação de Glaucius Olivahttps://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/450/glaucius-oliva, especialista em biologia estrutural aplicada ao planejamento de fármacos para doenças infecciosas e professor titular da Universidade de São Paulo (USP). É membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC), da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) e da The World Academy of Sciences (TWAS).

Oliva é coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacoshttps://bv.fapesp.br/pt/auxilios/58566/cibfar-centro-de-inovacao-em-biodiversidade-e-farmacos/(CIBFarhttps://cibfar.ifsc.usp.br/), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP que recentemente desvendou detalhes do processo de maturação da principal enzima envolvida na replicação do SARS-CoV-2, conhecida como 3CL (leia mais em:https://agencia.fapesp.br/descoberta-facilita-busca-por-farmaco-capaz-de-sabotar-a-replicacao-do-sars-cov-2/36582/).

A abertura será feita por Ronaldo Aloise Pilli, vice-presidente do Conselho Superior da FAPESP. E o debate será moderado por Adriano Defini Andricopulohttps://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/2443/adriano-defini-andricopulo, professor do IFSC-USP e vice-presidente da Aciesp.

Os interessados podem se inscrever pela páginahttps://zoom.us/webinar/register/WN_OYu3jY9URWCWTRHpvXDeNAda conferência e enviar dúvidas para o e-mail [email protected] As perguntas serão respondidas durante o evento, que será transmitido a partir das 10 horas pelo Zoom e pelo canalhttps://www.youtube.com/watch?v=SeJdnfHnkucda Agência FAPESP no YouTube.

