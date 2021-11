Prêmio Fapeam de CT&I: ação inédita no Amazonas condecora pesquisadores e comunicadores

Quatorze ganhadores receberão a premiação que tem recurso exclusivo do Governo do Estado

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) realizou a cerimônia de entrega do Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) aos vencedores da edição inédita no Amazonas. A solenidade ocorreu nesta sexta-feira (12/11), durante sessão virtual, pelo canal do YouTube da instituição. Pesquisadores, profissionais de comunicação e professores foram condecorados pela relevante atuação do conhecimento científico, tecnológico, inovativo, social, ambiental e desenvolvimento econômico para o estado.

Com apoio irrestrito do governador Wilson Lima à ciência, tecnologia e inovação do Amazonas, a premiação, que soma um total de R$ 248.160, financiada com recurso exclusivo do Governo do Estado, reconhece e valoriza os trabalhos de pesquisadores das áreas de Ciências da Vida, Exatas, Humanas e Inovação, profissionais de comunicação e pesquisadores da educação básica, que desenvolvem projetos científicos no âmbito do Programa Ciência na Escola (PCE).

Durante o evento, a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, ressaltou que o prêmio reafirma a importância da ciência, ao destacar que o edital foi lançado no dia 8 de julho, justamente na data em que se comemora o Dia Nacional da Ciência e o Dia do Pesquisador Científico. “Esta ação prestigia, valoriza e contribui com esses profissionais pela importância de seus trabalhos para o desenvolvimento tecnológico e inovador no Amazonas”, frisou.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório de Albuquerque Veiga Filho, é um privilégio participar do Prêmio Fapeam de CT&I, que reconhece os profissionais que participam do sistema de ciência, tecnologia e inovação do estado.

“O esforço do governo do estado para o reconhecimento estimula o trabalho que vocês fazem. E a dedicação de todos permite que o nosso estado esteja na linha de frente nesse sistema, em todo o país. Fica o nosso agradecimento a todos e que continuem trabalhando para o sucesso do nosso estado”, parabenizou.

Contribuição

O presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), Odir Antônio Dellagostin, falou sobre a importância de atuação dos pesquisadores. “Parabéns à Fapeam pela realização da premiação e, parabéns principalmente aos agraciados. Essa é uma forma de dizermos muito obrigado pela contribuição de todos vocês, na área de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e, também, aos profissionais que se dedicam à comunicação da ciência para a sociedade”, disse.

Odir Dellagostin adiantou que os pesquisadores, das categorias Destaque e Inovador, e os profissionais de comunicação terão a oportunidade de concorrer, em nível nacional, ao Prêmio Confap de CT&I. “Espero encontrá-los na premiação que será realizada em Foz do Iguaçu no dia 9 de dezembro deste ano”, enfatizou.

Ganhadora do prêmio “Pesquisador Ciência na Escola: Ciências Humanas”, Iléia Maria de Jesus Matos, professora da rede estadual de ensino há 14 anos, ressaltou que o apoio do Governo do Estado, por meio da Fapeam, tem sido fundamental nesses dez anos para o desenvolvimento de projetos com estudantes da Educação Básica.

“Estou imensamente grata e honrada em receber o Prêmio Fapeam de CT&I desta edição. Esse reconhecimento não é somente mérito meu, mas é válido para todos os professores que representam o sucesso da educação do nosso estado”, comemorou Iléia.

Compromisso

Philip Martin Fearnside, vencedor na categoria Pesquisador Destaque: Ciências Biológicas considerou importante o prêmio, principalmente pelo reconhecimento e divulgação do seu trabalho.

“Essa premiação é a visibilidade e apoio a todo esse compromisso com o meio ambiente. Só tenho a agradecer a todos os que fizeram parte desse processo, principalmente à Fapeam que muito nos apoiou. Esperamos que os resultados, de alguma forma, voltem como benefício para o povo do Amazonas, assim como para outros estados que também recebem benefícios dos serviços ambientais da Amazônia”, completou Philip Fearnside.

Para finalizar, Márcia Perales agradeceu o apoio irrestrito do governador Wilson Lima à ciência, tecnologia e inovação do Amazonas, bem como ao secretário Jório Veiga pela parceria para a consolidação da política de CT&I, à equipe da Fapeam pelo empenho e sucesso para a concretização do evento e a todos os participantes da premiação.

Márcia Perales adiantou sobre a nova etapa do prêmio em nível nacional, desejando sorte aos indicados pelo Estado do Amazonas, que irão concorrer pelo prêmio do Confap. “Até a próxima edição. Parabéns a todos que caminham fortemente para fortalecer a política de ciência, tecnologia e inovação do nosso estado”, concluiu a diretora-presidente da Fapeam.

Premiação

De acordo com o resultado da análise das propostas aprovadas pelo Comitê de Especialistas no âmbito do Prêmio Fapeam de Ciência, Tecnologia e Inovação – Chamada Pública n.º 001/2021, um total de 30 profissionais foram classificados para concorrer ao prêmio nas categorias: Pesquisador Destaque; Pesquisador Inovador; Profissional de Comunicação e Pesquisador Ciência na Escola.

Os primeiros colocados nas categorias Pesquisador Destaque e Pesquisador Inovador recebem: troféu e três meses de bolsa no valor de R$ 5.720,00; o 1º colocado na categoria Profissional de Comunicação: troféu e três meses de bolsa no valor R$ 1.650,00; o 1º colocado na categoria Pesquisador Ciência na Escola ganha troféu e três meses de bolsa no valor R$ 1.650,00.

Lançamento

Durante a cerimônia de premiação, foi lançado o vídeo institucional sobre a trajetória e contribuições da Fapeam para o fomento à ciência, tecnologia e inovação do estado do Amazonas.

Os Vencedores:

Categoria Pesquisador Destaque:

Ciências Exatas e da Terra: Edgar Aparecido Sanches;

Ciências Agrárias: Luiz Antônio de Oliveira;

Ciências da Saúde: Spartaco Astolfi Filho;

Ciências Biológicas: Philip Martin Fearnside;

Categoria Pesquisador Inovador:

Inovação para o setor público: Claudia Guerra Monteiro;

Inovação para o setor empresarial: Eduardo James Pereira Souto;

Categoria Profissional de Comunicação:

Mídia Impressa: Maria Cristina Pires Monte Giovanazzi;

Rádio: Bruno Elander Cavalcante Paulo.

Categoria Pesquisador Ciência na Escola:

Engenharias: Alysson Roberto Garcia Azevedo;

Ciências Exatas e da Terra: Persiely Pires Rosa;

Ciências Biológicas: Márcia de Castro Gomes;

Ciências Humanas: Ileia Maria de Jesus Matos;

Ciências Sociais Aplicadas: Jonathan Felix Ribeiro Lopes;

Linguística, Letras e Artes: Romário Neves Coelho.

Assista a premiação no canal do Youtube da Fapeam (Fapeam Amazonas): https://www.youtube.com/watch?v=To5x69F-IaI