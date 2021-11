Prodam discute os desafios da vida pós-Covid para os trabalhadores

Empresa promove evento on-line, gratuito e aberto à sociedade

Para discutir os desafios pós-Covid e suas implicações na qualidade de vida do trabalhador, a empresa Processamento de Dados do Amazonas S.A. (Prodam), do Governo do Estado, realiza, de 16 a 19 de novembro de 2021, a 22ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). Neste ano, o evento será 100% on-line e aberto ao público em geral.

“Se por um lado temos a sensação de que não existe mais pandemia, devido ao retorno das pessoas às suas atividades cotidianas, por outro sabemos que o vírus existe e ainda há contaminação. Além disso, é perceptível que algumas pessoas não retornaram: nem ao trabalho, nem aos estudos, nem às demais atividades de antes. Sinais de que não está tudo bem, por isso é importante discutirmos saúde mental, segurança no ambiente de trabalho e a importância da vacina nesse contexto pós-pandêmico”, ressalta Leomax Azevedo, presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prodam.

A programação do evento conta com quatro palestras, uma a cada dia, com início na próxima terça-feira (16/11) e se encerrando no dia 19 de novembro, sempre com início às 15h.

O evento será on-line, via plataforma Teams, no formato de reunião, para que as pessoas possam participar usando o microfone e tirar suas dúvidas sem mediação. Os links que dão acesso às palestras já estão disponíveis no site www.prodam.am.gov.br.

Programação – A palestra de abertura do evento, na terça-feira, será “Saúde Mental em tempos de pandemia”, apresentada pelo psicólogo Thiago Silva dos Santos que também é mestre em Processos Psicossociais e atua na equipe de Serviço de Orientação Educacional do Centro Educacional Sesc-AM, para falar de saúde mental no pós-pandemia. No dia 17, o engenheiro do trabalho da Actus, Mairon Nascimento, vai falar de segurança no trabalho para quem ainda está em home office.

No dia 18, o enfermeiro e especialista em saúde pública, Lucas Brito, vai falar sobre a importância da vacina da Covid-19. A última palestra da semana, no dia 19, será proferida pela fisioterapeuta Carla Macedo que atua na clínica de fisioterapia do Sesc-AM e irá abordar o tema a ergonomia no ambiente de trabalho.

Sobre a Sipat – A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho é uma ação obrigatória, prevista em lei, e que deve ser realizada pelas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipa) das empresas que possuem mais de 20 empregados. O principal objetivo da ação é promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho.

Serviço: Evento on-line Sipat Prodam 2021 – “Os desafios da vida pós-Covid”

Data: De 16 a 19 de novembro de 2021, sempre a partir das 15h

Inscrições: não é necessário se inscrever. Os links de acesso às palestras estão disponíveis em www.prodam.am.gov.br

PROGRAMAÇÃO

Dia 16, terça-feira

Palestra: Saúde mental em tempos de pandemia

Palestrante: Thiago Silva dos Santos, psicólogo

Dia 17, quarta-feira

Palestra: Segurança do Trabalho no Home Office e Presencial

Palestrante: Mairon Nascimento, engenheiro do trabalho

Dia 18, quinta-feira

Palestra: Vacina contra a Covid-19

Palestrante: Lucas Brito, enfermeiro especialista em saúde pública

Dia 19, quinta-feira

Palestra: Ergonomia no ambiente de trabalho Presencial e Home Office

Palestrante: Mairon Nascimento, engenheiro do trabalho