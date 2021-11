Prodesp participa do RetomaSP em Sorocaba nesta sexta-feira (12)

O RetomaSP tem sua nona edição no município de Sorocaba, interior paulista, nesta sexta-feira (12). A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo –, por meio do Poupatempo, marca presença com soluções inovadoras, atendimentos ao público e orientação sobre os serviços digitais e presenciais, como solicitação da Carteira de Trabalho Digital e do RG, neste momento de retomada das atividades econômicas do Estado.

As edições anteriores do RetomaSP, nas cidades de Campinas, Presidente Prudente, São Carlos, Franca, São José dos Campos, Barretos, Marília e Santos somaram 2,4 mil atendimentos realizados pelo Poupatempo, com agendamentos para serviços de RG e CNH, acessos aos totens, portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital.

“Seguimos com passos importantes para dar fôlego à economia do nosso estado. Por meio do apoio e da oferta de serviços de qualificação, investimentos, emprego e renda, impulsionamos toda a população da região de Sorocaba nessa retomada, principalmente os cidadãos que foram mais afetados pela pandemia da Covid-19. O RetomaSP é nossa grande oportunidade de fazer São Paulo voltar a crescer, empregando e empreendendo”, afirma o presidente da Prodesp, André Arruda.

Em Sorocaba, serão duas ações gratuitas que vão acontecer de forma simultânea. Uma delas, realizada pela InvestSP, terá foco na busca de novas soluções para o setor produtivo paulista e contará com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia. Na ocasião, haverá ainda palestra do economista e influenciador Ricardo Amorim, que fará uma análise do cenário econômico brasileiro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link www.bit.ly/3wqgkyU.

No local, a Prodesp terá um estande com todo o seu portfólio de inovações que agrega, por exemplo, iniciativas como o desenvolvimento da plataforma VaciVida e site Vacina Já, a operacionalização do Bolsa do Povo, maior programa de assistência social da história de São Paulo, e o Poupatempo, referência de qualidade da prestação de serviços. Durante a ação, os visitantes poderão utilizar um totem de autoatendimento para acessar serviços eletrônicos ofertados pelo programa.

No outro evento, comandado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, haverá oferta de qualificação, investimentos, emprego e renda. O Poupatempo terá uma tenda, também com totem que ficará à disposição da população, além de orientadores para auxiliar na solicitação de serviços digitais, como os do Detran.SP, Educação, Procon.SP, CDHU, Bolsa do Povo (cadastro), Certificado de Vacinação, serviços municipais, entre outros.

Atualmente, as plataformas digitais do Poupatempo disponibilizam quase 160 possibilidades de atendimentos eletrônicos, que correspondem a 83% do total de serviços oferecidos pelo programa. A meta é chegar a 180 opções neste ano e a 240 até o final de 2022.

Para participar de ambos os eventos, é necessário apresentar o comprovante de vacinação físico ou digital, que pode ser baixado antecipadamente e depois acessado pelo celular, por meio do app Poupatempo Digital. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara e respeito aos protocolos de distanciamento e medição da temperatura.

Com patrocínio da Prodesp, o RetomaSP é uma parceria entre InvestSP, a Agência Estadual de Promoção de Investimentos e Competitividade, e Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.