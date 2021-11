Novo presidente do INSS toma posse

O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira, tomou posse hoje (10) no cargo. Ele substitui Leonardo Rolim, que passa a comandar pela segunda vez a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência.

Vereador em São Paulo de outubro a dezembro de 2012, Oliveira é técnico de Seguro Social. Ocupou a Superintendência do INSS na Região Sudeste e, desde maio deste ano, era diretor de Benefícios da autarquia.

Oliveira tomou posse numa cerimônia rápida, conduzida pelo ministro do Trabalho e Emprego, Onyx Lorenzoni. O novo presidente assume o comando do INSS com o desafio de reduzir a fila de espera para análise de recursos e concessão de benefícios.

Atualmente há cerca de 1,8 milhão de usuários esperando a aprovação de um benefício (aposentadoria, pensão ou auxílio). De acordo com a assessoria do INSS, todos os meses, o órgão recebe entre 800 mil e 1 milhão de pedidos de benefícios previdenciários. Em outubro, o tempo médio de espera para a análise de um recurso estava em 411 dias.