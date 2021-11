Governador em exercício encaminha demandas do agronegócio

A convite do governador interino Mauro De Nadal, representantes do agronegócio estiveram na Casa d'Agronômica Agronômica, em Florianópolis, nesta quarta-feira, 10, para discutir algumas das principais demandas do setor para 2022. Entre as prioridades estão a manutenção do programa Troca Troca e a definição do ICMS sobre insumos agrícolas.

Participaram do encontro os secretários de estado da Fazenda, Paulo Eli, da Agricultura, Altair Silva, e o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, além dos deputados Valdir Cobalchini e Moacir Sopelsa.

O presidente da Fecoagro, Arno Pandolfo, solicitou ao secretário da Fazenda que olhe com carinho para o programa Troca Troca, que em 2022 busca aumentar a oferta de insumos para a agricultura, visando uma produção maior e mais sustentável. Pelo levantamento da Secretaria da Agricultura, além dos programas tradicionais, existe ainda a expectativa de incluir também os cereais de inverno para ração e para silagem.

O vice-presidente da Fecoagro Vanir Zanatta e o conselheiro João Carlos Di Domênico, como produtores, deram relatos sobre a importância do programa para a agricultura do Estado.

Já o presidente da Ocesc, Luiz Vicente Suzin, solicitou que o governo ajuste a tributação de ICMS dos fertilizantes e dos insumos para as rações, sem que haja perda de competitividade com outros estados.

O secretário Paulo Eli disse que recebe os pedidos com muita atenção e que agora os técnicos da Fazenda terão algumas semanas para analisar as solicitações.