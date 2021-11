Rádio Nacional e TV Brasil se consolidam na audiência

No mês de setembro a Rádio Nacional FM, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), aumentou a audiência* das quartas-feiras em 59%, na comparação com o mês anterior. Nesses dias, mais especificamente no horário do almoço (das 12h às 13h), o crescimento foi de 231%. E, à noite (das 18h às 24h), o aumento foi de 75%.

De acordo com o gerente de Esportes da Rádio Nacional, Sergio du Bocage, o resultado se deve ao incremento da programação esportiva na emissora. Quarta-feira, por exemplo, é o dia do futebol. Segundo ele, as transmissões esportivas da Rádio Nacional sempre tiveram o reconhecimento do ouvinte, primeiro nas ondas do rádio, no AM, e posteriormente no acesso pelo site e aplicativos. “Isso sempre nos deu uma alegria grande e uma perspectiva bem positiva de que, no dia em que o Bate Bola Nacional fosse apresentado também no FM, o retorno seria quase que imediato. E acreditamos que assim está sendo.”, comemora.

Segundo Bocage, os programas Bate Bola Nacional, que vai ao ar das 12h40 às 13h, e No Mundo da Bola, que entra de 18h40 às 19h, ambos de segunda a sexta-feira, buscam cada vez mais ser informativos, dinâmicos. “E, por que não, divertidos, de forma a atender ao nosso público diverso, em todo o país?”

O gerente da Rádio Nacional, Daniel Costa, destaca também que o veículo está investindo em uma nova programação musical. Segundo ele, o foco na música brasileira contemporânea (MPB e pop) se juntou aos clássicos da MPB já transmitidos pela rádio. Nomes como Duda Beat, Tiago Iorc, Melim e Vítor Kley foram incluídos na playlist. “Procuramos valorizar artistas que hoje performam bem nos streamings, mas que não estavam tocando nas rádios do país”, comentou.

TV Brasil se consolida no top 10

A TV Brasil fechou outubro em nono lugar no Ranking do Painel Nacional de Televisores, tendo alcançado 4,5 milhões de domicílios no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro com picos de 1,68 (SP), 1,88 (RJ) e 3,13 (DF)**. No consolidado que considera a audiência dos meses de janeiro a outubro, o veículo conseguiu se manter no top 10 da TV brasileira.

*Fonte: Kantar IBOPE Media | EasyMedia4 | Ouvintes/Minuto

** Fonte: Kantar IBOPE Media | InstarAnalytics | PNT e SP, RJ e DF | Rat% domiciliar | Cov#