Como Tirar o Risco do Print no WhatsApp?

Aplicativos pagos e gratuitos: veja qual é o melhor para você e solucione seus problemas agora mesmo

Já sei, seu ex marido postou uma foto e riscou uma parte da imagem e te deixou curiosa para saber o que é? Sua amiga que disse que estaria em casa para não sair com você, postou uma foto e riscou uma parte da imagem e está achando que ela te enganou?

Descubra agora como remover esses riscos ou tarjas e mate a curiosidade que deve estar angustiando sua vida, principalmente em casos de instabilidade do mensageiro.

Como tirar os riscos do print do WhatsApp

Tanto para o Android como para o Iphone, é fácil tirar o riscado ou o borrado e ver o que está por baixo da objeção. Entenda agora como fazer para cada um dos dois.

Iphone - iOS

Você vai colocar o print para editar, pelo Iphone mesmo:

? Vai em exposições e coloca em 100%.

? Coloca 100% de luminosidade.

? Alto luzes bota 100% também.

? Sombras em 100%

? Contraste em -100% (negativa).

Mas isso só vale se os riscos do seu print forem escuros. Agora provavelmente você já vai ter matado a curiosidade. Comenta se deu certo para você.

Android

No android e também serve para o iOs, basta entrar no Play Store, ou Play Store e pesquisar por aplicativos que tiram risco do print do WhatsApp. Lá vão aparecer aplicativos como Retouch, Remover Objeto Indesejado, Borracha de Imagem e vários outros.

O passo a passo é basicamente o mesmo, e os aplicativos são bem auto explicativos e intuitivos.

Todos esses aplicativos que aparecem tanto no App Store como no Play Store, fazem a função de tirar os riscos do print.

Se sua curiosidade é tamanha, não se deixe levar por só esses aplicativos. Existem aplicativos com pacotes premium, onde você pode além de tirar os riscos também consegue fazer um milhão de coisas no editor.

Tais aplicativos como: Adobe Photoshop; GIMP; Corel Paintshop. Esses aplicativos funcionam melhor pelo computador ou notebook.

Curiosidade e Provas

Muitas pessoas podem estar se perguntando, porque criar um artigo onde a privacidade das pessoas é violada. A resposta chega a ser simples e direta.

Muitas mulheres agredidas verbalmente pelos maridos precisam de provas para solicitarem justiça. Uma mãe quando recebe uma falsa promessa do pai ou qualquer outra situação que precise de provas e o único caminho é fazer essa remoção dos riscos e tarjas para identificação do que foi dito ou exposto.

Às vezes também, é apenas curiosidade e o simples fato de algo estar escondido já faz com que a pessoa crie um sentimento compulsivo e precisa entender o que foi dito ou exposto.

De qualquer forma, quando uma pessoa injustiçada não tem mais caminhos para encontrar a verdade e provas, um aplicativo simples e gratuito pode ajudar a resolver sua vida. Deixamos claro que a partir das últimas atualizações, o suporte do WhatsApp estará limitado.

Espero ter sido claro e objetivo, colaborando para seu entendimento de como tirar os riscos do print no WhatsApp. Qualquer dúvida, confira o que falamos sobre para que serve o WhatsApp Web.