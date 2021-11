Sedecti se reúne com empresa Micro Precision, do México, que anuncia investimento para o Amazonas

Vinda para Manaus, de acordo com a empresa, está prevista para o primeiro trimestre de 2022

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) recebeu a visita dos representantes da multinacional Micro Precision nesta quarta-feira (03/11). A empresa é especializada na calibração de equipamentos eletrônicos industriais e tem previsão de se instalar em Manaus no próximo ano.

Os executivos anteciparam como funcionará o processo de instalação da empresa, que visa prestar serviços para indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM). A vinda para Manaus, de acordo com representantes da multinacional, está prevista para o primeiro trimestre de 2022. A Micro Precision oferecerá serviços para o setor de eletroeletrônicos, fortalecendo o segmento local.

A reunião foi conduzida pela Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio do Departamento de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), que vem mantendo contato há alguns meses com o braço mexicano do grupo multinacional. Esse contato resultou na vinda dos representantes da empresa para uma visita técnica em Manaus.

Na reunião, foram repassadas orientações sobre os procedimentos necessários para formalização e implantação da empresa no estado do Amazonas. A equipe do Daice também informou acerca dos processos legais nas esferas federal e municipal, sugerindo agenda de visitas aos órgãos responsáveis.

De acordo com informações dos representantes da Micro Precision, no primeiro momento serão gerados, na planta local, oito postos de trabalho. O planejamento para os próximos três anos é ofertar entre 25 a 50 vagas para mão de obra especializada, em particular, para engenheiros e técnicos, que serão treinados pela unidade da empresa no México.

Sobre a Micro Precision Calibration

A Micro Precision Calibration tem mais de 50 anos de atuação e é atualmente líder em soluções de calibração de equipamentos industriais. A empresa foca na calibração, reparo, serviços globais e testes de novas tecnologias para uma vasta gama de mais de 3 mil clientes ao redor do mundo, em diversos setores industriais, realizando em média cerca de 500 mil calibrações anuais.