Feriado de Finados: confira o funcionamento dos serviços no Rio

No dia 2 de novembro, na próxima terça-feira, é celebrado o Dia de Finados. Por ser feriado nacional, alguns serviços terão horário de funcionamento alterado ou ficarão fechados no estado do Rio de Janeiro

As agências bancárias, por exemplo, estarão abertas nesta segunda-feira (1º) e fechadas na terça, retornando o expediente na quarta-feira (3). De acordo com determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os caixas eletrônicos permanecerão disponíveis para os clientes. As contas que vencem no feriado podem ser quitadas sem juros na quarta.

Cemitérios

Com aferição de temperatura e uma série de outras medidas protetivas contra a covid-19, o Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, vai receber os visitantes no Dia de Finados adotando o protocolo de segurança recomendado. O horário de visitação será das 7h às 18h, com missas celebradas de hora em hora, a partir das 8h.

Os demais cemitérios administrados pela Concessionária Reviver - Cacuia, Ricardo de Albuquerque, Murundu, Guaratiba, Paquetá e Santa Cruz - estarão abertos das 7h às 18h, seguindo as mesmas medidas protetivas.



Além do Cemitério do Caju, missas também estão programadas no Cemitério de Guaratiba, às 8h e às 10h; em Ricardo de Albuquerque, de hora em hora, das 8h às 16h; e em Santa Cruz às 8h, às 10h e uma celebração especial às 16h, com o cardeal dom Orani Tempesta.

Para apoio aos visitantes, técnicos de enfermagem estarão à disposição para atendimentos, com aferição de pressão e glicose, se necessário. Serão instalados banheiros químicos e ainda totens de álcool em gel para higienização das mãos.

A Concessionária Rio Pax informou que os cemitérios de Campo Grande, Irajá, Inhaúma, Jacarepaguá, Piabas e São João Baptista abrirão os portões no feriado às 6h45 e fecharão às 19h.

Considerando o período de pandemia, os protocolos de segurança serão reforçados, assim como a disponibilização de álcool em gel e a obrigatoriedade do uso de máscara dentro dos cemitérios.

Unidades de saúde

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde (UPAs), os hospitais, centros de Emergência Regional (CERs) e centros de Atenção Psicossocial tipo III vão funcionar ininterruptamente no fim de semana prolongado pelos feriados do Dia do Servidor Público, transferido de 28 de outubro para 1º de novembro, e do Dia de Finados, 2 de novembro.

Os centros municipais de Saúde, clínicas da Família e centros de Atenção Psicossocial tipo II não funcionarão na segunda (1º) e na terça (2).

Supermercados

Segundo a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), o funcionamento desses estabelecimentos será normal na segunda-feira (1º). No feriado (2), cada supermercado será responsável pelo seu horário de funcionamento.

Rodoviária

Entre sexta-feira (29) e quarta-feira (3 de novembro), a Rodoviária do Rio deverá movimentar quase 151 mil pessoas nos embarques e desembarques. Segundo as estatísticas da concessionária que administra o terminal, na terça, Dia de Finados, o terminal deverá receber 16 mil passageiros. Em todo o feriado, as 41 empresas que operam as linhas intermunicipais e interestaduais estão programando 5,11 mil ônibus, sendo 1,32 mil extras.

Metrô

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento no feriado. Nesta segunda-feira, véspera de Finados, o funcionamento será o mesmo de dia útil, das 5h à meia-noite, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central); e Metrô na Superfície, das 5h às 23h30.

Na terça-feira, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, como já ocorre normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30, com seu trajeto normal.

Barcas

Em virtude do Feriado de Finados, a CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados na segunda e terça-feira, na Linha Arariboia. Sendo assim, as travessias ocorrerão de hora em hora.

Na Linha Paquetá, a concessionária vai operar com a grade de dias úteis na segunda-feira e com a grade de feriados na terça-feira.

Na Linha Cocotá, não haverá operação em ambos os dia.

Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, a CCR Barcas vai operar com a grade de dias úteis na segunda e com a grade de feriados na terça.

BRT e ônibus

A prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que o funcionamento no feriado de Finados será igual ao de domingo. Com relação aos ônibus convencionais, na terça, a operação será de feriado. Na segunda-feira, será de dia útil.

Transcarioca:

Linha 35 (Madureira x Alvorada - Parador) - de 4h a 23h

Linha 38 (Fundão x Alvorada - Parador) - de 20h a 0h

Linha 42 A (Madureira x Galeão - Parador) - de 4h a 20h

Linha 46 (Penha x Alvorada - Expresso) - de 4h a 20h



Transolímpica:

Linha 50 (Centro Olímpico x Jardim Oceânico - Parador) - de 4h a 0h

Linha 51 (Vila Militar X Recreio - Parador) - de 4h a 0h



Transoeste:

Linha 10 (Santa Cruz x Alvorada - Expresso) - de 4h a 0h

Linha 11 (Santa Cruz x Alvorada - Parador) - de 21h a 0h

Linha 12 (Pingo D'Água x Alvorada - Expresso) - de 4h a 20h

Linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico - Parador) - de 5h a 22h

Linha 25 A (Mato Alto x Alvorada - Parador) - de 4h a 21h

Linha 17 (Santa Cruz x Campo Grande - Parador) - de 4h a 0h