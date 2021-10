Pavilhão Brasil na Expo Dubai já recebeu 233 mil visitantes

Ao longo do primeiro mês da Expo Dubai, o Pavilhão Brasil contabilizou 233 mil visitas. O recorde de público ocorreu na Semana do Espaço, de 17 a 23 de outubro, com o pico de movimento no dia 21, quando 20,5 mil pessoas estiveram no local. A previsão é que 2,5 milhões de visitantes circulem pelo pavilhão até março de 2022.

A Semana do Espaço, que impulsionou as visitas, promoveu encontros e conferências envolvendo a participação do Brasil no setor aeroespacial. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações organizaram uma exposição temporária que apresentou protótipos de satélites brasileiros.

De acordo com a Apex-Brasil, o Pavilhão Brasil está entre os dez mais visitados por crianças na Expo Dubai. Ao longo dos seis meses de evento, o espaço de quase 4 mil metros quadrados (m²) promete uma imersão em visões, sons e cheiros do país – incluindo uma lâmina d’água representando rios e lagos brasileiros, por onde os visitantes podem caminhar.

Até março de 2022, o pavilhão deve receber delegações das três esferas públicas, além de empresários, investidores, startups, empreendedores e representantes setoriais. Ao todo, serão nove fóruns temáticos de negócios, 150 oportunidades de investimentos apresentadas ao mercado e 94 eventos de atração de investimentos de grande porte.

O pavilhão também promove destinos brasileiros no intuito de alavancar o turismo no país. Além da experiência sensorial e estética promovida pela arquitetura e decoração do local, chefs brasileiros apresentam culinárias típicas de biomas como cerrado, Pantanal, caatinga e Amazônia. Os cafés também serão destaque, com degustação e shows de baristas.

Anunciada como o maior evento internacional aberto ao público desde o início da pandemia, a Expo Dubai acontece com um ano de atraso por causa da covid-19. A última edição foi em Milão, em 2015, e a próxima está prevista para 2025 nas cidades japonesas de Osaka e Kansai.