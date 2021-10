PF prende mais um suspeito de participar de assalto no interior de SP

A Polícia Federal (PF) cumpriu hoje (28) um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão em Guararapes, no interior paulista, a partir das investigações sobre o roubo a banco em Araçatuba, ocorrido em agosto. Outra ordem de busca e apreensão foi realizada em Agudos, em São Paulo.

Segundo a PF, as investigações apontaram mais um suspeito de ter participado do crime. Até o momento, 16 pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento com o assalto. A polícia diz que continua apurando quem foram os integrantes do grupo criminoso que fez o roubo.

Assalto

Na madrugada do dia 30 de agosto, um grupo atacou com explosivos duas agências bancárias – uma do Banco do Brasil e outra da Caixa Econômica Federal - em Araçatuba, no interior paulista. Os ladrões também espalharam explosivos por diversos pontos da cidade.

Na fuga, houve troca de tiros com a polícia e reféns foram usados como escudo, colocados até sobre o capô dos carros da quadrilha. Três pessoas, incluindo dois assaltantes, morreram na ação, além de ao menos três pessoas que ficaram feridas.