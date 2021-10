SP tem aumento de estupros, latrocínios, roubos e furtos em setembro

O estado de São Paulo terminou o mês de setembro com aumento dos casos de estupro e latrocínio – roubo seguido de morte –, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Houve aumento também de roubos e furtos em geral. Já os casos e vítimas de homicídios dolosos – quando há intenção de matar – tiveram queda no período. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O indicador de estupros aumentou de 1.038 em setembro de 2020 para 1.076 em setembro deste ano. Em relação aos latrocínios, os índices de ocorrências e de vítimas aumentaram de 15 para 22 e de 15 para 23, respectivamente.

As mortes intencionais caíram no mês passado, em comparação com o mesmo mês de 2020, passando de 238 casos para 226. A quantidade de vítimas desse crime também teve recuo no período, passou de 248 para 243. Com as variações, as taxas dos últimos 12 meses (de outubro de 2020 a setembro de 2021) caíram para 6,32 casos e 6,68 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes.

Os indicadores de roubos, assim como o de furtos, apresentaram crescimento no período. Os roubos em geral subiram de 15.225 para 19.359 e os furtos em geral foram de 30.571 para 42.722.

O indicador de roubos de veículos cresceu de 2.247 para 2.902. Os roubos de cargas também apresentaram alta, passando de 428 para 468 casos. Na modalidade de furtos de veículos, o total passou de 5.180 para 6.984.

O índice de roubo a banco permaneceu estável, com apenas uma ocorrência contabilizada. É a terceira vez que o indicador registra um caso em um mês de setembro.

No indicador de extorsão mediante sequestro, a queda foi de um caso. Foram dois boletins de ocorrência dessa natureza no mês passado, contra três registrados em setembro de 2020.