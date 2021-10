Missão Dubai visita zona franca de comércio de commodities nos Emirados Árabes Unidos

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

A comitiva da Missão Dubai visitou na manhã desta segunda (25) o DMMC (Centro Multicommodities de Dubai, em tradução livre de Dubai Multi Commodities Centre), zona franca de comércio global de commodities, na cidade dos Emirados Árabes Unidos. A agenda fez parte do segundo dia de atividades da Missão Dubai, que começaram no domingo (24) e tem como objetivo ampliar as relações comerciais, culturais e turísticas com outros países.

“O que eu sei e a mídia não fala é que o café brasileiro é o melhor em preço e qualidade. Estamos aprendendo com seu mercado. Está tudo bem se você escolher outro lugar para fazer negócios, mas primeiro você precisa saber o que oferecemos aqui em Dubai”, disse Ahmed Bin Sulayem, CEO da DMCC.

A zona franca DMCC é um centro para o comércio global de commodities e fornece infraestrutura física, de mercado e financeira necessárias para as empresas. Foi fundada em 2002 pelo Governo de Dubai, e em 2003 tinha 28 empresas-membros. Hoje, é uma das mais importantes zonas francas do mundo, com mais de 18 mil empresas associadas de 170 países, e mais de 60 mil funcionários.

A InvestSP, a Agência de Promoção de Investimentos e Competitividade do Estado de São Paulo, organizou uma missão comercial para a Expo Dubai, com secretários estaduais e empresários paulistas, que vai participar de encontros em Dubai, Abu Dhabi e Sharjah para a realização de negócios e a busca por investimentos. A Missão Dubai recebe investimento de R$ 4 milhões da iniciativa privada.

“O DMCC e São Paulo podem trabalhar juntos para trazer tecnologia aos mercados que ainda não se desenvolveram nesse novo século XXI”, afirmou o Presidente da InvestSP, Gustavo Junqueira.

Entre os dias 24 e 3, o Pavilhão Brasil, que fica no distrito da Sustentabilidade, terá o Estado de São Paulo como anfitrião da São Paulo Expo Week. Durante a semana serão promovidas apresentações artísticas, culturais e esportivas mostrando ao mundo como tradição e modernidade unem-se criando uma cultura única, vibrante e aberta aos negócios. Para mostrar o que tem de melhor ao mundo, São Paulo levará à Expo Dubai uma programação de 96 horas de apresentações.

As Exposições Mundiais são realizadas desde 1851, a cada 5 anos. São eventos globais dedicados a encontrar soluções para os desafios fundamentais enfrentados pela humanidade. Dubai foi selecionada em 2013 para sediar a edição de 2020 da Expo. Com o tema “conectando as mentes e criando um futuro”, a edição atual da feira foi dividida em três setores: oportunidade, mobilidade e sustentabilidade.