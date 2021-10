Governo de Minas celebra 130 anos da Seapa e lança plataforma de capacitação do setor agropecuário

O Governo de Minascomemorou, nesta terça-feira (19/10), o aniversário de 130 anos da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa). O evento, realizado no auditório Juscelino Kubitschek, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, contou com a presença do governador Romeu Zema, de secretários de Estado e autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Na oportunidade, foi lançada também a Plataforma de Educação a Distância (EaD) Semear, desenvolvida pela Seapa em parceria com as instituições vinculadas ( Emater-MG, Epamige IMA). O objetivo é a capacitação de toda a cadeia produtiva do setor agropecuário do estado, produtores rurais, empresários e agentes públicos municipais e estaduais.

Durante o evento, o governador destacou a importância do agronegócio para o desenvolvimento do estado, com geração de riqueza, emprego e renda para os mineiros.

“Em meus 30 anos rodando o estado, mais de dois milhões de quilômetros percorridos, pude ver em algumas regiões mais propícias à agricultura como as coisas aconteceram, graças ao trabalho da secretaria e de todas as instituições e pessoas envolvidas. Vi cidades pequenas multiplicarem de tamanho em pouco tempo, gerando empregos, desenvolvimento e um melhor bem-estar para a população. E fico surpreso com o potencial que ainda temos. É muito gratificante presenciar este momento tão importante, que é a celebração desses 130 anos da Seapa”, disse.

Romeu Zema disse ainda que sua gestão tem aliado o trabalho da Seapa e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Semad)para conciliar quantidade, qualidade e sustentabilidade na produção agrícola do estado.

“Temos trabalhado muito para valorizar aquilo que Minas produz. Precisamos dos milhões de sacas de café e dos bilhões de litros de leite produzidos, mas precisamos também de qualidade e sustentabilidade. A qualidade associada à quantidade é o que transformará Minas, mais ainda, em um estado de referência na produção agrícola”, ressaltou.

Plataforma Semear

A Plataforma Semear vai disponibilizar cursos com aulas assíncronas, síncronas (em tempo real) e em formato híbrido, mesclando encontros on-line e presenciais. A secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, comemorou o lançamento da plataforma.

“Hoje, temos a felicitação de lançar a plataforma de ensino a distância Semear, na Seapa. Com essa plataforma, os produtores vão poder acessar com muito mais rapidez conteúdos das diferentes empresas que temos aqui na secretaria. Conteúdos produzidos pela Emater-MG, Epamig e pelo IMA. E, com isso, o produtor consegue se capacitar e ter esse conhecimento à mão com muito mais rapidez. Esperamos que, com ela, os produtores busquem, cada vez mais, conhecimentos, novas tecnologias, variedades, novos produtos para controle de pragas e doenças, novas certificações e conhecimento”, disse.

Inscrições

As inscrições para os cursos - técnicos, de inovação tecnológica e sobre políticas públicas - serão abertas em 3/11. Algumas capacitações serão gratuitas, com a possibilidade de certificação ao fim da formação. Outras terão valor de investimento para a participação. A variedade de assuntos disponibilizados é ampla e soma mais de 50 arquivos para leitura e 50 videoaulas.

Todos os materiais da biblioteca e videoteca são de acesso livre para o público em geral sem necessidade de cadastro prévio. Há cartilhas, artigos, seminários, entrevistas e outras publicações, com temas que vão desde controle de pragas e doenças nas plantações e rebanhos, passando por legislações específicas de cada cultivo ou cultura, até organização de diferentes mercados e o planejamento da produção para consumo familiar, dentre outros.

A Plataforma Semear pode ser acessada pelo link: ead.agricultura.mg.gov.br.

Homenageados

Durante o evento, foram prestadas homenagens a ex-secretários da pasta, ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Faemg), Roberto Simões e à servidora mais antiga, Lúcia Ianini.

Foram homenageados os ex-secretários Alysson Paolinelli; Arnaldo Rosa Prata; Mário Ramos Vilela; Nuno Monteiro Casassanta; Paulino Cícero de Vasconcellos; Odelmo Leão Carneiro Sobrinho; Silas Brasileiro; Marco Antônio Rodrigues da Cunha; Gilman Viana Rodrigues; Elmiro Alves do Nascimento; José Silva Soares; André Luiz Coelho Merlo; João Cruz Reis Filho; Pedro Cláudio Coutinho Leitão; Amarildo José Brumano Kalil.