5ª Conferência FAPESP vai debater o uso de dados para a melhoria da educação

A 5ª Conferência FAPESP 60 anos terá como tema “O uso de evidências e dados para a melhoria da educação nacional”. No encontro, que será realizado na quarta-feira (20/10), às 10 horas, especialistas debaterão estratégias que permitam conectar as atividades nas escolas e o planejamento das secretarias estaduais e municipais de educação com os dados e o conhecimento científico acumulado. “O foco será, principalmente, a educação básica”, sublinha o presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago.

Participarão dos debates o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares; o sociólogo Simon Schwartzman, do Instituto de Estudo de Política Econômica – Casa das Garças; e o neurocientista Roberto Lent, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O moderador será Mozart Neves Ramos, titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA – USP) e membro do Conselho Nacional da Educação e do Conselho Superior da FAPESP.

A conferência será transmitida pelocanal da Agência FAPESPno YouTube.

Para mais informações e inscrições acesse:fapesp.br/15101/5a-conferencia-fapesp-60-anos-o-uso-de-evidencias-e-dados-para-a-melhoria-da-educacao-nacional.

Este texto foi originalmente publicado porAgência FAPESPde acordo com alicença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia ooriginal aqui.