Presidente da Epagri entra na lista da Forbes das 100 mulheres poderosas do agro

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina A presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, é uma das 100 mulheres poderosas do agro brasileiro. Ela foi incluída na lista da Forbes que destaca mulheres na produção de alimentos, pesquisa, empresas, foodtechs, consultorias, instituições financeiras, política, entidades, grupo e influenciadoras digitais. A lista foi divulgada na sexta-feira, 15, por ocasião da passagem do Dia Internacional da Mulher Rural. Esta foi a primeira vez que a Forbes Brasil divulgou a lista “100 Mulheres Poderosas do Agro”, com nomes que estão transformando diferentes segmentos do setor. Para chegar aos nomes, foram realizadas pesquisas de campo, bem como consultadas lideranças e resgatadas informações de reportagens especiais. Na lista, organizada por ordem alfabética, constam profissionais que se destacam em diferentes setores do agronegócio nacional, entre elas a ministra da agricultura, Tereza Cristina. Coroamento O governador Carlos Moisés destacou a importância da inclusão da Edilene na lista da Forbes. “Para nós também é um coroamento, porque foi uma escolha nossa, uma escolha do nosso governo”, disse ele, referindo-se à nomeação da presidente da Epagri para o cargo. “Queríamos um governo que obviamente se relacionasse bem como a política, mas que não abandonasse os critérios técnicos. A Edilene se encaixou como uma luva, ela tem amplo apoio do setor produtivo e ao mesmo também dos integrantes da Epagri”, descreveu o governador. “Com o trabalho dela e com a liberdade que o governo dá para exercer as escolhas técnicas, a Empresa está se colocando cada vez mais num lugar de destaque, num lugar de atuação direta, mudando a vida das pessoas que trabalham no campo e fazendo com que Santa Catarina se torne cada vez mais pujante no agronegócio”, contextualizou. Edilene divide o seu feito com a equipe de mais de 1,6 mil funcionários da Epagri, que estão espalhados por todo o estado levando conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento sustentável dos meios rural e pesqueiro. “É uma honra estar nessa lista, mas nada disso seria possível sem o empenho dos meus colegas, que, com dedicação, exercem seus papeis”, relatou a presidente. Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Edilene é natural de Treze Tílias, no Meio-oeste catarinense. Engenheira-agrônoma graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), começou a atuar na Epagri em 2002 como extensionista rural no município de Ponte Serrada. No ano de 2011 assumiu o cargo de gerente regional de Xanxerê e em 2015 tornou-se gerente estadual de extensão rural, onde permaneceu até a posse na presidência, em 7 de fevereiro de 2019. Tem mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria e especialização em produção de ruminantes pela Universidade Federal de Lavras. Para marcar a inclusão de Edilene na lista da Forbes o governador Carlos Moisés gravou com ela, nesta segunda-feira, 18, entrevista para uma websérie que estreia em breve no canal do YouTube do governo do Estado. * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.