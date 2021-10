SP antecipa para 21 dias aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer em adultos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (18) a antecipação de 8 semanas para 21 dias o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina contra COVID-19 da Pfizer em adultos (acima de 18 anos). O prazo está indicado na bula do imunizante e amplia a proteção dos já vacinados, além de aumentar a cobertura vacinal de SP.

A medida beneficia 2 milhões de pessoas com 18 anos ou mais que receberam a primeira dose e, agora, poderão concluir seu esquema vacinal cinco semanas antes do prazo indicado na carteira de vacinação.

A nova estratégia definida pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) poderá ser realizada a partir desta terça-feira (19) pelos 645 municípios. “Distribuímos integralmente a todas as cidades as doses necessárias para concluir a imunização do público adulto e, por isso, pactuamos com o Cosems esta redução no prazo para 21 dias”, afirma a coordenadora geral do PEI, Regiane de Paula.

Para reforçar as orientações à população, a Secretaria de Estado da Saúde e a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) estão reprogramando o disparo de mensagens de texto pelo celular (SMS) e e-mail com informações sobre esta medida, reforçando a recomendação para consulta aos cronogramas das cidades de residência e conferir a sua carteira de vacinação.

Cada cidadão que já recebeu a primeira dose da Pfizer poderá conferir sua carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando em seu calendário 21 dias a partir da data da primeira dose – e mesmo que o período já seja maior que este, também poderá tomar a segunda dose antes da data de retorno sinalizada em sua carteirinha.

A vacinação para os adolescentes segue com intervalo de 8 semanas e a antecipação para o público será adotada mediante disponibilização de mais doses de Pfizer pelo Ministério da Saúde.

Desde o início da campanha, o Estado já aplicou mais de 68,4 milhões de doses de vacinas e mais de 83% da população adulta já tem esquema vacinal completo. Os dados foram extraídos às 11h48 do Vacinômetro, atualizado em tempo real e disponível para consulta pública em:https://vacinaja.sp.gov.br/.