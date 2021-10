Centro de Inovação SP inaugura primeira unidade do interior em Sorocaba

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Nesta quinta-feira (14), o Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares, inaugurou uma nova unidade do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na Escola Estadual Francisco Euphrasio Monteiro, localizada na Vila Barcelona, em Sorocaba.

“Os talentos precisam ser incentivados e com a tecnologia também é assim, nós descobrimos cada vez mais meninos e meninas que gostariam de se desenvolver nessa área, por isso precisamos criar mais espaços como esse e hoje é um pontapé inicial inaugurando o CIEB em Sorocaba e obviamente, nós queremos alcançar muito mais escolas”, afirma o Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares.

O novo CIEBP de Sorocaba será o primeiro a atender a rede estadual do interior de São Paulo, tornando-se um polo de tecnologia e inovação para milhares de estudantes da rede pública. A previsão de atendimento no local chega a até 1,2 mil pessoas por dia, circulando em vários turnos. O CIEBP da capital, localizado no bairro da Pompeia, já recebeu mais de 20 mil pessoas, entre professores e estudantes, além de 500 mil participações pelo Centro de Mídias de SP.

“O Centro de Inovação democratiza o acesso à tecnologia e à inovação. Com a abertura deste e outros centros, a ideia é que possam abrigar os estudantes e professores do interior e trabalhar com as vocações de cada região, como o agronegócio, o turismo, o setor industrial. O espaço de Sorocaba tem material de ponta, equipamentos high techs para potencializar os grandes talentos do interior. Além disso, estamos em negociação de parcerias para ter estagiários que possam ser formados e acolhidos pelo mercado de trabalho da região”, explica a coordenadora da CIEBP, Débora Garofalo.

O investimento no polo de Sorocaba foi totalmente aportado pela Seduc-SP, sendo R$802.000,00 na reforma em toda a unidade escolar e R$287.000,00 para a compra de materiais e equipamentos, entre eles câmeras e outras ferramentas para gravação digital, kits de robótica, computadores, cortadora a laser e impressora 3D.

“Essa inauguração é um reconhecimento de todo trabalho que essa Diretoria de Ensino e principalmente que esta escola fez. É um reconhecimento também de quanto nós temos que avançar nas tecnologias e sem contar que é um espaço que muita gente vai aproveitar, toda a região de Sorocaba”, avalia a Dirigente de Ensino de Sorocaba, Rossenilda Gomes Faria.

Cada novo CIEBP contará com 24 professores formados e preparados por grandes parceiros da área, em sete espaços para atividades com uso de computadores, programação, robótica, jogos digitais, pesquisa e ideação de projetos. Também abriga um pequeno estúdio do Centro de Mídias de São Paulo (CMSP) de gravação, locução, sala maker de criatividade visual, prototipagem, fabricação digital, além de um Hub Educacional.

“O melhor benefício do CIEB é conectar as pessoas, pois temos vários alunos com ideias visionárias e não tínhamos equipamentos para atender e agora vai ser possível fazer essa conexão de ideias e pessoas”, comemora o professor Rodrigo Carrasco.

No Centro de Inovação, os estudantes participam de projetos específicos no contraturno, podendo ter uma experiência completa em um único período. Nestes espaços, os estudantes idealizam projetos e recebem mentoria no hub de inovação, trabalham com cultura maker, programação e robótica, ou ainda, utilizam a modelagem 3D para fazer protótipos com temas transversais, tendo como objetivo o desenvolvimento do protagonismo juvenil no processo de ensino e aprendizagem com atividades “mão na massa”, além de ressignificar os espaços ociosos em escolas. Para utilizar o local, as escolas devem agendar suas atividades, que acontecem de segunda a sexta-feira das 8h às 18h.

“Estudar sobre tecnologia muda em tudo nos estudos porque hoje a nossa vida é a base da tecnologia então é muito importante a gente aprender sobre essa área” diz a estudante Anna Júlia Alves de Carvalho.

O CIEBP também integra a tríade de inovação da Seduc, que tem como premissa os novos componentes do programa Inova Educação como Tecnologia e Inovação; Cultural, com o Movimento Inova, e de experimentação, com o Centro de Inovação. Até abril do próximo ano, serão inaugurados mais 19 centros, com mais uma unidade móvel, totalizando 22 Centros de Inovação.

O agendamento pode ser feito através do site: https://centrodeinovacao.educacao.sp.gov.br. Mais informações ou sugestões podem ser enviadas por e-mail: [email protected] ou WhatsApp (11) 975445056.