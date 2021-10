Governo de SP lança Programa Melhor Caminho em São José do Rio Preto

?

O Governador João Doria esteve nesta quinta-feira (14) em São José do Rio Preto, interior paulista, para o anúncio de lançamento Programa Melhor Caminho, de Recuperação de Estradas Rurais. O evento foi realizado no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” e teve a presença do Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, e de prefeitos e lideranças de mais de 400 municípios do estado.

Na ocasião, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, representou os demais prefeitos presentes e realizou a assinatura do convênio do programa no palco, com a presença do secretário-executivo da SAA, Francisco Matturro, do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, dos deputados federais Arnaldo Jardim e Geninho Zuliani, do presidente da Alesp, deputado estadual Carlão Pignatari, e dos deputados estaduais Analice Fernandes, Márcio da Farmácia e Léo Oliveira.

O programa Melhor Caminho busca o desenvolvimento da zona rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Com o Programa, a trafegabilidade e a segurança nas estradas serão beneficiadas.

“As obras do Melhor Caminho já começam neste mês de outubro, com geração de 2 mil empregos diretos nas obras dos 5 mil km de estradas do Programa”, disse o Governador João Doria.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Secretário Itamar Borges ressaltou que o Melhor Caminho é uma reivindicação de todas as partes envolvidas, como produtores rurais, cooperativas, associações, agroindústrias, empresários, municípios, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

“O Melhor Caminho existe desde 1997. Em 21 anos atendeu 12 mil km de estradas rurais, aproximadamente 500 km por ano. Agora, com o Novo Melhor Caminho, atenderemos 5.000 km de estradas rurais em apenas 1 ano, o que é 10 vezes mais, e tudo isso graças ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia”, disse Itamar Borges.

Estiveram presentes os corpos técnico da Saa, funcionários e diretores da APTA, dos Institutos, CATI-CDRS, Defesa Agropecuária, Casas de Agricultura, além de sindicatos, cooperativas, empresários e entidades do Agronegócio.

Entre os representantes que estiveram no evento também estavam: o vice-prefeito de Rio Preto, Orlando Bolçone; o presidente Câmara de Rio Preto, vereador Pedro Roberto; o Secretário Municipal de Agricultura da cidade, Pedro Pezutto; a coordenadora substituta da APTA, Renata Branco; o coordenador da Defesa Agropecuária, Luiz Bianco; representando a CATI-CDRS, João Brunelli; o coordenador da Codeagro, Celso Matsuda; a diretora do Instituto de Pesca, Cristiane Neiva; o diretor do Instituto de Zootecnia, Enilson Ribeiro; o diretor do Instituto Agronômico de Campinas, Marcos Landell; o diretor do Instituto de Economia Agrícola, Celso Vegro; a diretora do Instituto Biológico, Ana Eugênia de Carvalho Campos; a diretora substituta do Ital, Claire Sarantopoulos; o Coordenador do EDA de Rio Preto, Alexandre Paloschi; o Coordenador da EDR de Rio Preto, Ricardo Pereira; o Coordenador de Ação Regional da SAA, Edson Araújo Filho; o coordenador de Logística Rural da SAA, Henrique Fraga, entre diversas lideranças de todas as partes do estado de São Paulo.