Ao visitar sede do Sidia, Wilson Lima destaca importância da inovação para solução de problemas do cotidiano

Na visita, ele conheceu os projetos desenvolvidos pelo Sidia, instituto que se destaca em P,D&I no Brasil

Ao visitar a sede principal do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, na avenida Darcy Vargas, zona centro-sul de Manaus, nesta quinta-feira (14/10), o governador Wilson Lima destacou a importância do trabalho dos profissionais que se dedicam à inovação. Na visita, ele conheceu os projetos desenvolvidos pelo Sidia, instituto que se destaca em PD&I no Brasil.

“É muito importante o trabalho que vocês fazem aqui, me sinto muito feliz enquanto governador poder entrar em um prédio desses e ver um investimento que é feito, ver pessoas que deixaram suas cidades e seus familiares para dar a sua contribuição. E, também, por ver os amazonenses que trabalham nesse instituto e estão dando sua contribuição ao nosso estado. Parabéns pelas inovações que vocês desenvolvem, por dedicarem seus dias para encontrar soluções para o nosso cotidiano”, disse o governador.

Wilson Lima visitou o Sidia Amazon Tower, que hoje abriga mais de 1,1 mil colaboradores de áreas administrativas, técnica e também de pesquisa. O governador foi recebido pelo superintendente do Sidia, Chris Lee, e pelo VP da Samsung, Mário Laffitte.

A visita começou pelo Show Case, uma área lúdica, onde é apresentado o que o Sidia produz a partir de personagens digitais e também com uma imersão virtual dentro do ecossistema da floresta amazônica.

O governador Wilson Lima também conheceu a área de testes em telecomunicações, que simula as redes de internet de diversas operadoras da América Latina. Em seguida, seguiu para o projeto Smartface, que são as catracas inteligentes, com reconhecimento facial que além de autorizar a entrada já aciona o elevador de destino. Por último, o governador seguiu para conhecer nove projetos desenvolvidos pelo Sidia que utilizam tecnologias desde Realidade Virtual, Realidade Aumentada até Inteligência Artificial, entre outras.

O Sidia – Fundado em 2004, o Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia é o maior centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil, responsável por implementar soluções digitais inovadoras para o mercado local e global. Na América Latina, o Instituto é referência no desenvolvimento de software embarcado para dispositivos mobile e smart TVs, com competências em projetos de automação para a indústria 4.0, saúde e varejo, utilizando plataformas e aplicações em realidade aumentada, inteligência artificial e criação de games de classe mundial. Com sede em Manaus (AM) e São Paulo, o time do Sidia é formado por mais de 1,2 mil profissionais engajados com a inovação, composto por especialistas de diferentes formações intelectuais e culturais.

Nos próximos dias, o instituto vai inaugurar o Sidia Amazon Lab, que abriga laboratórios envolvendo geração e coleta de dados na área de Saúde; e outro nas áreas de pesquisa e desenvolvimento tanto para inovação em Saúde quanto para automação na Indústira 4.0. Em novembro, de acordo com o superintendente Chris Lee, o Sidia irá inaugurar, mais outra unidade de pesquisas, desta vez na avenida Torquato Tapajós. Para isto, o Sidia está contratando mais de 300 profissionais para atuarem em suas áreas de pesquisa e desenvolvimento.

Fotos: Diego Peres/Secom