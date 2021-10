Roberto Jefferson recebe alta e retorna à prisão

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, deixou (14) à tarde o Hospital Samaritano Barra, na zona oeste da cidade, escoltado pela Polícia Federal. Ele estava internado desde o início com um quadro de infecção urinária e dores na lombar. Jefferson foi submetido também a um cateterismo para desobstrução de uma artéria.

Ontem (13), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que Jefferson deveria deixar o hospital e voltar ao presídio Bangu 8 , no Complexo de Gericinó, depois de receber alta hospitalar. Para o ministro, “a prisão deve ser mantida para a garantia da ordem pública e o devido prosseguimento do processo”.