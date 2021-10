TV Unifap é a nova integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública

A emissora da Universidade Federal do Amapá (Unifap) é a nova integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A TV Digital Unifap (TVU) estreia oficialmente a programação a partir da próxima segunda-feira (18).

O termo de cooperação foi assinado em julho deste ano entre as instituições para a formalização da parceria e operacionalização da emissora, que teve licenciamento aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) este mês.

O reitor da Unifap Júlio César Sá de Oliveira esteve hoje (14) na sede da EBC em Brasília para a formalização da adesão à RNCP. Também estiveram presentes o Diretor Geral da EBC, Roni Baksys; o Diretor de Operações e Tecnologia da EBC, Pedro Boszczovski; o Gerente Executivo de Planejamento de Programação da Rede Nacional de Comunicação Pública, Vancarlos Alves, e o Diretor de Tecnologia da UNIFAP, Alípio Júnior e, por videoconferência, o Diretor da Rádio e TV UNIFAP, Paulo Vitor Giraldi Pires.

Desde 30 de setembro, a TV Unifap está operando em fase de testes as transmissões da TV Brasil no canal 46.1, e multiprogramação – TV Brasil 1, TV Escola e Canal Saúde. A partir da assinatura, a emissora comprometeu-se a utilizar o mínimo de dez horas e meia de conteúdo da TV Brasil em sua programação. A EBC disponibilizará suporte operacional e técnico.

Para o presidente da EBC, Glen Valente, parcerias como essa agregam valor não só para a EBC, mas para todo o sistema de comunicação pública do país. “A Rede Nacional de Comunicação Pública permite a distribuição de conteúdo de relevância nacional produzido localmente pelas afiliadas, além da expansão do sinal e alcance da programação da TV Brasil.”

O reitor da Universidade Federal do Amapá afirmou que a TV era um sonho da universidade. “Parecia distante, mas a entrada do protagonismo da EBC nos deu ânimo para trabalharmos mais por esse objetivo. Com o canal, pretendemos dar ao cidadão do Amapá uma opção de conteúdo sério e honesto, com programação educativa e local do estado, além de um instrumento pedagógico para os alunos da universidade. Queremos mostrar o Amapá para o próprio estado e para o Brasil”.

TV Unifap

Desde 2019, a Universidade Federal do Amapá planeja a integração da TV universitária à RNCP. A inauguração da emissora será uma homenagem póstuma da universidade ao falecimento de um ano do padre Professor Aldenor Benjamim, idealizador da TV Unifap, que teve um papel importante na realização deste projeto.

A TVU também será espaço para prática laboratorial dos estudantes de Jornalismo da Unifap e ainda firmará parcerias com os cursos de graduação e pós-graduação. Em breve, a TVU também estreará programas locais, incluindo telejornais, entrevistas, séries, documentários, entre outros formatos.

A Rádio Unifap integra a Rede Nacional de Comunicação Pública/ Rádio desde 2019.

Rede Nacional de Comunicação Pública de TV

Formada por 48 emissoras afiliadas e quatro emissoras próprias, a Rede tem o objetivo de difundir produções da TV Brasil e fortalecer a produção regional por meio do intercâmbio de conteúdo artístico e jornalístico.

Para participar da RNCP, as emissoras firmam contratos e acordos de cooperação em que se comprometem a transmitir a programação da EBC, como a da TV Brasil que já conta com todos os recursos de acessibilidade, obrigatórios por lei, e a participarem de coberturas especiais. Em contrapartida, a EBC auxilia as emissoras em processos de outorga de canais, disponibiliza suporte técnico, capacitação e cessão de equipamentos.