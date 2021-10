Em Nova Resende, Romeu Zema acompanha inseminação número 100 mil do programa Mais Genética

O governador Romeu Zema acompanhou nesta quinta-feira (14/10), em Nova Resende, no Sul de Minas, o processo de inseminação da vaca número 100 mil dentro do programa Mais Genética. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), é uma das parceiras do projeto, que tem como objetivo melhorar a produção de leite e a qualidade do gado de corte de pequenos produtores rurais sem custos para o agropecuarista.

Atualmente, o Mais Genética está em 136 municípios mineiros, principalmente no Sul e Sudoeste do estado, com 100 mil vacas já inseminadas e mais de 50 mil animais paridos por meio da iniciativa. O programa foi idealizado pelo deputado federal Emidinho Madeira em 2016.

O governador ressaltou que os investimentos em tecnologia no campo geram renda e desenvolvimento ao estado.

“É um marco expressivo os 100 mil animais inseminados. Melhorando a genética e a produtividade no campo temos mais renda e desenvolvimento. São mais de 600 mil produtores rurais em Minas, a grande maioria pequenos produtores. O deputado tem dado grande apoio ao projeto e a Emater também tem papel fundamental em operacionalizar o processo de melhoria. Cada vez mais o campo depende dessa melhoria genética. É uma enorme satisfação participar desse momento simbólico”, afirmou Zema, que também cumpre agendas em Guaxupé nesta quinta-feira.

O deputado Emidinho Madeira salientou o trabalho da Emater na execução do programa. “O Mais Genética foi implantado para melhorar a vida do homem do campo. Fizemos parceria com a Emater e sem ela não teríamos caminhado. Capacitamos mais de 170 inseminadores e já estamos chegando a 200. Só na nossa região são 117 municípios que fazem a inseminação”, destacou.

A Emater é responsável por operacionalizar o convênio, por meio da licitação dos equipamentos e do projeto técnico para implantação do programa de acordo com a demanda dos agricultores que, em sua maioria, são assistidos pela instituição.

Os municípios também são parceiros, sendo responsáveis, entre outros aspectos, pela manutenção e deslocamento dos profissionais que realizam a inseminação.

Pró-genética

Coordenado pela Seapa, o Governo de Minas também executa o Programa de Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino de Minas Gerais (Pró-Genética/Pró-Fêmeas), atendendo pequenos e médios produtores rurais beneficiados pela substituição de animais de baixa qualidade genética por rebanhos bovinos melhorados geneticamente.

Presenças

Também participaram do evento a secretária titular da Seapa, Ana Valentini, o presidente da Emater-MG, Otávio Martins Maia, o deputado estadual Dalmo Ribeiro, além de dezenas de prefeitos, vereadores e produtores da região.