Jornalista da Epagri vai representar SC em prêmio nacional de ciência

A jornalista Eonir Malgaresi (centro da foto), repórter da TV da Epagri, foi a escolhida para representar Santa Catarina no Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia & Inovação – Professor Francisco Romeu. Ela foi premiada na categoria Profissional de Comunicação. O anúncio foi feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) em evento on-line realizado em 8 de outubro. A entrega do prêmio aconteceu quarta-feira, 13.

A premiação faz parte das comemorações dos 15 anos do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), que congrega 26 Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs). Cada entidade estadual ficou responsável por escolher os seus representantes. A jornalista da Epagri concorreu com outros profissionais de comunicação do Estado.

“Sinto-me feliz e honrada em representar Santa Catarina nacionalmente neste prêmio. Agradeço à Epagri pela indicação de meu nome”, relatou Eonir. Ela começou a atuar como extensionista em 1979, ainda nos tempos da Acaresc, empresa que em 1991 se uniu à Empasc para a criação da Epagri. Em 1985 passou a atuar como repórter do programa Campo e Lavoura, produzido pela Acaresc e veiculado para todo o estado por uma emissora de televisão aberta.

Popularização da ciência

Atualmente, faz parte da equipe que produz o programa de televisão SC Agricultura, transmitido em rede nacional pelo Canal Terra Viva e outros 22 canais de TV a cabo. O programa também está disponível no YouTube, em canal com 220 mil inscritos e mais de 27 milhões de visualizações, firmando-se como um dos mais conhecidos e populares do segmento.

Nas três décadas e meia de atuação em televisão, Eonir foi responsável pela produção de mais de 2.500 títulos, entre os mais de 10.000 vídeos que fazem parte do acervo da Epagri em seus 40 anos de televisão rural, alguns deles premiados nacionalmente. As produções contribuíram significativamente para o desenvolvimento sustentável do campo e do mar, fortalecimento e expansão do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e para a popularização da ciência.

“Cada viagem realizada, cada família de agricultores e pescadores que visitamos, cada entrevista, cada edição de vídeo, nos envolve emocionalmente e nos faz aprimorar o trabalho de comunicação rural”, descreveu a jornalista. Ela lembra que popularizar a ciência é um compromisso do Departamento Estadual de Marketing e Comunicação da Epagri. “Esse reconhecimento vem coroar minha trajetória profissional na Empresa”, comemorou.

“A indicação da Eonir para representar Santa Catarina nesta premiação nacional é um orgulho para os mais de 1,6 mil profissionais que atuam na Empresa”, afirmou Edilene Steinwandter, presidente da Epagri. Edilene lembra que a comunicação é um dos pilares da Epagri na difusão de conhecimento para o desenvolvimento sustentável do meio rural catarinense. “Esta premiação vem reforçar a certeza de que estamos no caminho certo”, celebrou a presidente.

Ainda não foi divulgada a data para anúncio dos vencedores nacionais do Prêmio Confap de Ciência, Tecnologia & Inovação – Professor Francisco Romeu. De acordo com o presidente do Confap, Odir Antônio Dellagostin, o objetivo do prêmio é valorizar e colocar em evidência as personalidades que contribuíram para o setor. “Fazendo um evento em nível nacional, conseguimos também estimular os estados para que promovam esta rodada em nível estadual e também coloquem a ciência e tecnologia em evidência e as personalidades que mais contribuem para o desenvolvimento da ciência e tecnologia nos estados em evidência. Acho que nunca foi tão clara a importância da ciência e tecnologia para a sociedade. Essa epidemia expôs nossas fragilidades e nossas competências”, disse.