Sedecti encerra ‘Semana de Ciência e Arte na Amazônia’ em Novo Airão

Evento promoveu a Ciência e Tecnologia voltadas ao uso sustentável e conservação da sociobiodiversidade

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), encerrou, nesta terça-feira (12/10), uma programação no município de Novo Airão (distante a 115 quilômetros de Manaus) como parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). O evento recebeu o nome de “Semana de Ciência e Arte na Amazônia” e contou com diversas atividades e parceiros locais.

Toda a programação foi coordenada pela Secretaria Executiva de Ciência e Tecnologia (Secti) e teve como finalidade promover a Ciência e Tecnologia voltada ao uso sustentável e conservação da sociobiodiversidade, além de chamar a atenção sobre temas relacionados à emergência climática, entre outros.

Dentre as atividades realizadas estiveram a reinauguração do Interativo Mosaico na Fundação Vitória Amazônica (FVA), visitação de alunos de escolas municipais à Fundação Almerinda Malaquias (FAM), visitação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), visitação ao projeto “Rios On-line” e outras.

Uma das principais atividades que movimentou Novo Airão foi a coleta de material reciclável pelas agremiações culturais locais. A competição teve como objetivo premiar a agremiação que mobilizasse a maior quantidade de recicláveis que foi pesada pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Novo Airão (Coopcamare). A agremiação campeã foi a Peixe-Boi Jaú, que recebeu um notebook e uma impressora como prêmios.

A premiação foi uma doação do grupo Bemol, um dos parceiros do evento, que desenvolve ações de sustentabilidade no Amazonas. Além da agremiação Peixe-boi, também foram premiadas com notebook e uma impressora a Coopcamare; e com um notebook, a Escola Municipal Violeta.

Os principais parceiros do evento foram: ICMBio, Bemol, Cervejaria Sarapó, Hotel Mirante do Gavião, Fundação Almerinda Malaquias (FAM), Fundação Vitória Amazônica (FVA), Rios On-line, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, Coopcamare, Descarte Correto e Prefeitura Municipal de Novo Airão por meio das Secretaria Municipais de Indústria, Comércio e Turismo; de Educação; de Cultura e a do Meio Ambiente.

O evento também teve como propósito promover as diversas inteligências da Amazônia presentes nos municípios que não necessariamente precisam estar nas instituições de pesquisa para serem desenvolvidas e devem ser difundidas entre a população local.

Com a iniciativa, a Sedecti incentiva que os municípios do interior invistam mais em políticas públicas para o segmento de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), a exemplo de Tefé, que foi o primeiro município do interior a criar uma Secretaria Municipal específica para a área, e que já colhe os frutos com parcerias estratégicas.