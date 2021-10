Feriado do dia 12 muda a rotina dos cariocas

Na próxima terça-feira (12), quando serão festejados o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças, alguns serviços não vão operar no Rio de Janeiro. Amanhã (11), entretanto, o funcionamento será normal.

As agências bancárias, por exemplo, estarão abertas na segunda-feira, só retornando o expediente no dia 13. De acordo com determinação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os caixas eletrônicos permanecerão disponíveis para os clientes. Contas que vencem neste domingo (10) poderão ser pagas amanhã. Do mesmo modo, as contas que vencem no feriado podem ser quitadas sem juros na quarta-feira (13). Em Brasília e outras capitais, os bancos fecharão no dia 12.

Vacinação

No Rio de Janeiro, os postos de vacinação funcionarão normalmente na segunda-feira (11), mas a campanha de imunização contra a covid-19 será suspensa no feriado do dia 12. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os centros municipais de saúde, clínicas da família e centro de atenção psicossocial não abrirão no feriado.

Pessoas com segunda dose agendada para esse dia deverão se vacinar no dia 11 ou 13. Já os hospitais e unidades de pronto-socorro funcionarão normalmente no período.

Amanhã (11), idosos com 71 anos ou mais receberão a dose de reforço contra a covid-19. Na quarta-feira (13), será a vez dos idosos com 70 anos ou mais. Os profissionais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em fevereiro poderão se vacinar com carteira profissional válida ou os três últimos contracheques, a partir do dia 13.

Metrô

O MetrôRio terá esquema especial para o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12). Neste domingo, a operação acontece nos horários regulares de fim de semana, das 7h às 23h. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio.

O Metrô na Superfície vai operar das 7h às 22h30 de hoje (10). A assessoria de imprensa da concessionária informou que o itinerário e o ponto final da linha Metrô na Superfície (MNS), em Botafogo, zona sul da cidade, serão alterados devido a evento cultural que vai interditar a Rua Nelson Mandela. O fechamento da via pela CET-Rio ocorrerá no trecho entre as ruas Voluntários da Pátria e São Clemente e valerá hoje toda a operação, das 7h às 22h30.

A estação Botafogo terá ainda uma mudança no horário de funcionamento do acesso B, pela Rua Muniz Barreto, funcionando, neste domingo, das 7h às 23h.

Amanhã (11), o funcionamento será o mesmo de dia útil, das 5h à meia-noite, com transferência entre as linhas 1 e 2 nas estações do trecho compartilhado entre Botafogo e Central; e Metrô na Superfície, das 5h às 23h30.

Já na terça-feira (12), o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, horário normalmente adotado nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30, com seu trajeto normal.

Supervia

Amanhã (11), véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças, os trens da Supervia manterão a grade de dias úteis. Na terça-feira, entretanto, a operação dos trens seguirá a grade de domingos e feriados, com a realização de uma viagem extra no ramal Japeri, pela manhã. Os trens circularão das 4h30 às 22h20, seguindo a programação de cada ramal.

A empresa orientou que os clientes devem se programar antes de viajar, consultando a seção Planeje Sua Viagem, que se encontra disponível no aplicativo e no site www.supervia.com.br, ou por meio do SuperVia Fone, no número 0800 726 9494.

Supermercados

Segundo informou a superintendente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), Keila Prates, o funcionamento desses estabelecimentos será normal na segunda-feira (11). “Só fecharemos no dia 18, que é o Dia do Comerciário”, disse ele. No feriado (12), cada supermercado será responsável pelo seu horário de funcionamento.